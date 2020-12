Vereséggel búcsúztak – Jól felkészült a Körmend, és visszavágott az Albának

A férfikosárlabda NB I 17. fordulójának rangadóján az Egis Körmend kiegyensúlyozott játékkal győzte le a ritmusát ezúttal nehezen találó Alba Fehérvár csapatát.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az Alba a már jól megszokott kezdő ötösével indított, az első kosarat pedig Ferencz Csaba egy jó befutás után szerezte. Majd Esa Ahmad labdalopása után a második dupláját dobta, és a vezetés immár a kék-fehéreknél volt. Akárcsak a két csapat legutóbbi meccsén, ezúttal is Travis Taylort keresték társai labdával, nem is eredménytelenül. Jól tartotta magát a házigazda, Mócsán Bálintnak köszönhetően fordított, és először a találkozón három pontot vert ellenfelére (9-6). Az első öt percben csupán Ahmad talált be a fehérváriaktól, majd Omenaka Godwin oldotta a közel négyperces vendégkosárcsendet. Ettől függetlenül a Körmend a hetedik percre több mint tízpontos előnyt kovácsolt Taylor sikeres közeli dobásából (19-8). Jobban szedte a lepattanókat ebben a szakaszban a fehér mezes gárda, bár e mutatóban szép lassú javulást láthattunk a Forray-csapattól. Nehezen fogyott az Alba hátránya, és nem is tudta utolérni riválisát az első negyed végére. Ráadásul Xavier Thames látványos triplája még tovább mélyítette a szakadékot. Az volt leginkább a probléma, hogy nem volt kinti dobása a vendégcsapatnak, hiányoztak az ezekből elért pontok.

A második tíz perc sem indult különösebben jól, bár Ron Curry megrázta magát, dobott egy szép kosarat, és közelebb férkőzött az Alba (26-21). A 14. percben Csorvási Milán pályára lépett, rögtön pontokkal hálálta ezt meg. Ezt követően Vojvoda Dávid az Alba hatodik triplakísérletét beszórta, és három pont lett a differencia. Aránylag gyorsan el is felejthettük, mert jött Mócsán, aki zsinórban pontosan dobott, a félidőre tizennégy pontig jutott, a mezőny legeredményesebb játékosaként. A pihenő előtt még Taylor gyakorolhatta a büntetőket, a tetejébe Ahmad sportszerűtlen hibája után bedobott labdái ismét tízpontos vezetést hoztak (44-34).

Nagy kérdés volt, a fehérvá­riak folytatják-e az utóbbi időben tőlük látható „hagyományt”, miszerint a harmadik játékrészben sebességet váltanak, és ez fordítással is jár. Mindenesetre agresszívabb játékkal kezdett a csapat, de az extra megoldások ezúttal hiányoztak. Vojvoda azonban tett erről, hogy megszakadjon a széria, de hármasa még igencsak kevésnek bizonyult az üdvösséghez. Az annyira várt csoda most azonban elmaradt, egyre jobban kinyílott az olló, még kevesebb lepattanó jutott a Fehérvárnak, és fokozatosan nőtt a vasi előny (55-43). Curry hármasa és duplája adott ugyan némi reményt, de még így is nehezen mentek tíz alá a kékek, akik ennek ellenére dicséretesen harcoltak. Taylorral sajnos továbbra sem tudtak mit kezdeni, az amerikai minden helyzetből tüzelt, méghozzá viszonylag pontosan.

A felek 60-49-cel kanyarodtak a zárónegyedre, és csak nem akart csökkenni a különbség, de Curry ebbe nem nyugodott bele, a „Kígyó-térről” talált be a 33. percben. Más kérdés, hogy Thames a negyedik hármasát érte el – annyit, mint az Alba addig összesen – így aztán nem lehetett azon csodálkozni, hogy továbbra sem tudott ötről a hatra jutni az Alba. Három perccel a lefújás előtt továbbra is lefagyott az eredményjelző, és változatlanul tízzel vezetett a házigazda (71-61). Gyors támadásokra volt szükség, Curry triplája némi reményre adott okot, de Taylorral nem bírtak, hátán vitte csapatát, és már nem maradt sansza az Albának a sikerre. A Fehérvár vereséggel búcsúztatta az évet.