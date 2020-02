Vereséget szenvedtek a Titánok a középszakasz utolsó hazai meccsén

A Fehérvári Titánok és a Gyergyói HK találkozója az Erste Liga középszakaszának alsóházában bőven ígért izgalmakat, hiszen a hazai csapat sikere esetén még közelebb került 6. helyhez. Ez ugyan nem jött össze, de így is biztosan playoffrésztvevők a kék-fehérek.

Több változás is történt a Titánok összetételében a hétfői, Hokiklub elleni mérkőzés óta: Mihály Ákos ezen a héten a Hydro Fehérvár AV19 együttesében szerepel. Nagy Ákos blokkolt egy lövést, és kézsérülést szenvedett, míg Zane Shartz a klub számára is igen váratlanul egy tengerentúli lehetőséget elfogadva elhagyta Magyarországot, így már nem ezen a találkozón nem öltötte fel magára a csapat mezét.

Nagyszámú szurkolósereg kísérte el a vendégeket, és próbáltak kedvenceik számára hazai hangulatot varázsolni. Ők is örülhettek elsőre, ugyanis Balogh Bence könyökhasználata miatt megfogyatkozott a vendéglátó gárda. Jöttek a gyergyói speciális egységek, amely csupa légiósból állt, akik pillanatok alatt széthúzták a Titánok védekezését, és ki is használták az előnyt, Mathew Rupert lapos lövésébe Jereme Tendler piszkált bele, 0-1. Ezt követően magasabb fokozatba kapcsolt a Fehérvár, kis híján össze is jött az egyenlítés fórból. Más kérdés, hogy látszott, hogy a piros-fehérek felkészültek a Titánok emberelőnyös játékából.

Rögtön magas hőfokon indult a középső harmad, M. Rupert hagyta ki a kihagyhatatlant, majd a támadó harmadban sokkal aktívabb, és szebbik arcukat mutató vendéglátók sorra dolgozták ki a helyzeteket. Kis túlzással legalább tízen betalálhattak volna, ám Jordon Robert Cooke-al a kapuban állták a sarat az erdélyiek. A 31. percben kettős előnybe kerültek a fehérváriak, amelyet nem használtak ki. Ellenben a 34. percben az első sorba kerülő Almási Márk szerzett vissza egy elveszített korongot, és emelt szép mozdulattal Cooke ketrecébe, 1-1. Nem sokáig tartott az egyenlő állás, másfél perc elteltével, újfent előnyből, szinte lekopírozva az első gólját talált be Tendler, 1-2.

A második szünetben arról beszélgettek a hazai érzelmű drukkerek, hogy ideje lesz csapatuknak nagyobb lendületet vinni a játékukba, bár a pihenőidő alatt kiderült, hogy az UTE simán legyőzte a Vasast, úgyhogy százszázalékossá vált a Titánok play-offbeli részvétele. Kornakker jó teljesítményt nyújtott, támasza volt a csapatának, és rögtön a játékrész elején Andreas Valdix ziccerét védte bravúrral.

Aztán Csergő Hunor találta telibe a kapuvasat, tovább emelve ezzel a Titánok vérnyomását. A 48. percben jött azonban az újabb hideg zuhany, egy rosszul elindított támadást füleltek le a gyergyóiak – ráadásul hazai előnynél – és Tendler passzát Valdix értékesítette, 1-3. Az 55. percben az aktívan játszó Kovács Alex kétszer is korongot szerzett, de lövéseit nem kísérte szerencse, dacára annak, hogy csapata hátrányban volt ekkor.

A hajrában még előnyből Gianni Mangone kapuvasat lőtt, de nem tudta csökkenteni a hátrányt.

JEGYZŐKÖNYV

Fehérvári Titánok–Gyergyói HK

1–3 (0-1, 1-1, 0-1)

Székesfehérvár, 414 néző.

Vezette: Rencz, Tímár, Dorner, Bencze

Fehérvári Titánok: Kornakker – Imre P., Mangone, Almási 1, Balogh B., Zion – Kiss R., Szabó D., C. Campbell, Madácsi, Péter A. – Horváth M., Vas Márk, Császár, Kovács Alex, Vincze G. – Erdély B., Buzás.

Edző: Kiss Dávid.

Gyergyói HK: Cooke – Ferenc-Csibi, Jones (1), Péter Zs., M. Rupert (2), R. Rupert – Kozma, Raszulov, Csergő, Tendler 2 (1), Valdix 1 – Góga, Nagy Cs., Antal Zs., Elekes, Sára – Barabás, Benedek, Daradics.

Edző: Malcolm Cameron.

Kapura lövések: 29–25

Kiállítások: 8, ill. 16 perc