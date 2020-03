Vereséget szenvedett a Fehérvár Vízilabda SE

A férfi vízilabda OB I/B 16. fordulójában alsóházi rangadót vívott a Fehérvár Vízilabda SE a Kaposvári VK csapatával.

FVSE–Kaposvári VK 14–15 (1-2, 3-4, 6-2, 4-7)

Csitáry G. Emil Uszoda, 250 néző. V.: Veilandics, Pintér

FVSE: Nagy D. – Nagy M., Hajek 2, Pongrácz 3, Sóvári 1, Albert 2, Varga M. 2 Cserék: Bekő 1, Pászti, Almási 3, Jánosi, Holubecz, Tóth M. Vezetőedző: Gyöngyösi János.

Kaposvár: Gól: Varga Zs. 4, Prikidánovics 3, Vadóc D. 3, Tóth Á. 2, Csima, Csikós, Ihárosi. Vezetőedző: Varga Zsolt.

A 9., utolsó előtti helyen álló FVSE és a 8. pozíciót elfoglaló Kaposvár összecsapásán a vendégek szerezték az első találatot, amely előnyt át is tudták menteni a második nyolc percre, 1-2. A tapogatózó nyitány után a második negyedre megérkeztek a gólok is, a hazaiak Pongrácz Flórián révén tartották a lépést, 3-3. Bekő Martin pattintott lövése is becsapta Vadóc Gábort a vendégek kapujában, így a második negyed közepénél első alkalommal megszerezte a vezetést az FVSE, 4-3. Később egy megkérdőjelezhető emberhátrányt, majd egy védelmi megingást is kihasználtak a vendégek, és másfél perccel a nagyszünet előtt visszavették a vezetést, 4-5.

A folytatásban előbb Pongrácz szerzett újabb gólt, majd a fehérvári kaput őrző Nagy Dávid fogott ötméterest. Feltüzelte a hazaiakat a kivédett büntető, miután Varga Márk talált be, majd Almási Patrick ejtett messziről gyönyörű gólt, 7-6. Varga ziccerével kettőre is nőhetett volna a különbség, ehelyett kapusbravúr és kaposvári egyenlítés következett, 7-7. Nem fogta meg a hazaiakat a kihagyott ziccer, és két perccel a negyed vége előtt Hajek Zsombor egy szép emberelőnyös kombináció végén kétgólosra növelte a fehérvári előnyt. 9-7. A túloldalon folytatódott Nagy Dávid remeklése, míg Varga keze ismét elsült, 10-7.

A záró felvonás elején gyorsan egalizáltak a vendégek, majd Almási újabb bombája kellett, hogy visszatérjen az élet a csapatba, 11-10. A hazaiaknak nem sikerült kettőre növelni előnyüket, míg a túloldalon ez rendre sikerült, 12-14. Két perccel a vége előtt Almási felhozta egy gólra csapatát, ám Albert Barnabás ötméterese kimaradt, így győztek a vendégek, 14-15.

– A sokadik jó meccsünk volt ez a szezon során, pontot viszont ezért egy sportágban sem osztanak. Ebben a bajnokságban nem fér bele, hogy ne lőjük be a helyzeteinket, azt kell mondjam, megérdemelt az ellenfél egygólos sikere – nyilatkozta a mérkőzést követően Gyöngyösi János vezetőedző.