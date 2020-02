Vereség – de még mindig a rájátszást érő helyen a Hydro Fehérvár AV19

Harmadik középszakasz-mérkőzésén első vereségét szenvedte el Villachban a Hydro Fehérvár AV19, ám ezzel együtt is ott van az együttes a rájátszást jelentől 8. helyen.

Az Észtország, Románia és Nagy-Britannia elleni – sikerrel megvívott – olimpiai selejtezőtornát követően mindössze másfél napja volt a válogatottban is szolgálatot teljesítő fehérvári játékosoknak a regenerálódásra, hiszen kedd este már Villachban volt fellépésük. Ez az idő nem bizonyult elegendőnek, 5-2-es hazai siker született, amivel a 6-7. Linz-Villach páros öt pont távolságra került.

– Nagyon álmosan kezdtünk az első harmadban, míg a Villach jól és energikusan jégkorongozott, ebben a periódusban veszítettük el a mérkőzést. A második harmadban sikerült visszavágnunk, jól is játszottunk, és azalapján többet is érdemeltünk volna. Szerencsésnek mondható góllal alakították 5-2-re az eredményt a harmadik harmad elején, ami nagyjából el is döntötte a kérdést. Nehéz egy ilyen mérkőzés után mit mondani, de tanulunk a hibáinkból és megyünk tovább előre – nyilatkozta Antti Karhula vezetőedző a mérkőzés után.

Az előre vezető úton két hazai mérkőzés vár a Volán játékosaira, ráadásul két olyan összecsapás, amelyet mindenféleképpen meg kell nyerni a playoff-álmok életben tartása érdekében.

Pénteken 19.15-kor a Fehérvárral azonos pontszámmal álló Innsbruck, míg vasárnap 17.30-kor a Dornbirn elleni mérkőzés kezdődik majd az Ifj. Ocskay Gábor