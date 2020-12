Vereség az utolsó meccsen

Nem sikerült győzelemmel zárnia az őszi szezont a vízilabda OB I/B-ben szereplő Fehérvár Vízilabda SE-nek, mi­után gólzáporos mérkőzésen vereséget szenvedett Fehérváron az Eszterházy Károly Egyetem Sport Club ellen.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Fehérvár VSE–Eszterházy SC 14-21 (5-3, 3-6, 4-6, 2-6)

Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Városi Uszoda, V.: Bíró Viktor, Tordai Gábor.

Gólok: Szedmák Dávid 4, Sóvári Gergely 3, Varga Márk 2, Varga Ákos 2, Szilvasán Patrik, Pongrácz Flórián, Pászti Zalán, illetve Kompos Márton 5, Némethy Richárd 3, Mata Levente 3, Rozsnyay Bence 3, Nagyváradi Ádám 3, Dudinszky Zalán 2, Sík Bence Máté, Bukta Szilárd.

Emberelőnyből: 3/6, ill. 5/7.

Ritkán látott góleső jellemezte a mérkőzést, melyen összesen harmincöt találat esett. Már az első negyed izgalmai megmutatták, hogy mire számíthatunk: jobban kezdték a fehérvári vízilabdások a rangadót, korán, harminc másodperc elteltével vezettek is, de a vendégek fordítani tudtak.

Ezt követően ismét a koronázóvárosiak kerekedtek felül, s egy huszáros hajrával 5-3-ra nyerték az első negyedet. Ekkor kevesen gondolták volna, hogy ez lesz az egyetlen nyolc perc, amit behúz az FVSE, de sajnos így történt… Hiába kezdték ismét jobban egy villámgyors góllal a következő játékrészt, a gyenge védekezés megbosszulta magát, és a nagyszünetre már 8-9 állt az eredményjelzőn a Eszterházy SC javára.

Próbált megújulni a Gyöngyösi János által dirigált csapat, de az áttörés már nem született meg, az utolsó két negyedben gyakorlatilag futottak az eredmény után. Ugyanakkor az összecsapás azt hozta, amit egy rangadótól az ember elvár: nagyon kemény csatát, parázs küzdelmet látványos egyéni teljesítményekkel színezve, ám ezúttal a vendégek keveredtek ki győztesen (14-21).

Bekő Martin technikai vezető nagyon sajnálja, hogy nem sikerült győzelemmel elmenni a karácsonyi pihenőre.

– Jó lett volna nyerni az ünnepek előtt, de sajnos nem jött össze. Az eredmény tükrözi a két csapat közti különbséget, talán hozzáállásban, szervezettségben előttünk járt a rivális, de ehhez a nagy arányú vereséghez mi is jócskán hozzájárultunk. Az előző heti III. Kerület elleni meccsen sokkal érettebben vízilabdáztunk, jobban kontrolláltuk a mérkőzést, az egriek ellen sajnos nem voltunk kellően koncentráltak, emiatt sok hibát vétettünk, amit ők kegyetlenül kihasználtak, ez vezetett a vereséghez. Úgy gondolom, az eredményekből és a tabellából is látszik, hogy az idei bajnokságban nincs papírforma mérkőzés, mindenki erős, a felkészültség és az akarás dönt minden egyes hétvégén. Nagyon sok idegenbeli mérkőzésünk volt ősszel, tavasszal meg kell próbálnunk feljebb kúszni a hazai mérkőzéseken, remélhetőleg ebben már a szurkolóink is segítségünkre lehetnek a lelátókon.

A Fehérvár VSE a 11 for­duló alatt megszerzett 12 pontjával a 8. helyen zárta a vízilabda OB I/B őszi szezonját. A bajnokság február végén folytatódik a pólósok számára. A tervek szerint a 12. játéknapon közvetlenül a mögöttük lévő Ceglédet fogadják majd Gyöngyösi János tanítványai Székesfehérváron.