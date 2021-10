Vendégsiker Martonban – Igen nehéz meccsen van túl a címvédő Sárosd

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 5. fordulójából elhalasztott mérkőzésen a bajnoki címvédő Sárosd egygólos győzelmet aratott a Martonvásár otthonában.

Ezt ne hagyja ki! Egészségügy – Gyurcsányék tönkretették, Orbánék újjáépítik

Martonvásár-Sárosd 0-1 (0-0)

Martonvásár, 50 néző

Vezette: Jónás Péter.

Martonvásár: Sebestyén I. – Herczeg, Szél, Füzér (Waller), Kádár – Lakakisz, Horváth B. (Balogh B.), Beraki (Gábor), Tóth R. – Szenyéri, Kovács A. (Kovács Á.). Vezetőedző: Horváth László

Sárosd: Rigó – Susa, Szabó E., Hushegyi, Csányi (Meszlényi Zs.), Oláh (Meszlényi B.), Killer, Ivacs (Hallósi), Ujvári, Szekeres (Kargl), Szabó N. (Buza). Vezetőedző: Arany Tibor.

Gól: Killer M. (50.)

Jók: Waller, ill. Rigó, Killer M.

Az esős, hűvös idő és az esti időpont sokak kedvét elvette a meccsnézéstől, így mintegy ötvenen voltak kíváncsiak a két csapat találkozójára. Az első félidő mindkét részről elképesztően pontatlan játékot hozott, a csapatok egymás hibáiból éltek, de a kapuk túl nagy veszélyben nem forogtak, sőt, mondhatni valamire való helyzet nélkül hozták le az amúgy jó iramú első játékrészt. A második félidő már gólt is hozott, az 50. percben Lakakisz Nikolaosz passzolt gyengén haza, amire Killer Máté csapott le, és lőtt a hazai kapuba a tehetetlen Sebestyén István mellett, 0-1. Úgy tűnik, a bekapott gól miatt kellett, hogy ébredjen a Martonvásár, jöttek a hazai támadások. Az 54. percben Beraki Andrást vágták fel a vendégek védői, a 20 méterről elvégzett szabadrúgást Horváth Benett mesterien lőtte a felső léc alá, a Martonvásár kapusa nagy bravúrral ütötte fölé, és a szöglet után is csak nehezen tudtak tisztázni a védők. A 62. percben Ivacs Gábor iramodott meg, és lőtt 9 méterről kapura, de Sebestyén is jelezte, hogy náluk is kapus van. A 77. percben egy látványos hazai támadás után az oldalról beadott labdára az ötösre érkező Waller Arthúrt rántották le látványosan a védők, akik fogták is a fejüket a nyilvánvaló szabálytalanság miatt, de Jónás Péter játékvezető elegánsan kirúgást ítélt sokak megdöbbenésére….

Mindent egy lapra feltéve támadott a Marton, a 81. percben szintén Waller lett pompásan kiugratva de a kapusba rúgta a labdát. A 89. percben még Lakakisz Nikolaosz kiváló szabadrúgását öklözte ki a jó formában lévő Rigó Ádám kapus a jobb felső sarokból. Az öt perc hosszabbításban még mindent megpróbált a hazai gárda, de csak egy piros lapra futotta a hazai edzőnek, az is a lefújás után reklamálásért. A mérkőzés egészét nézve a döntetlen reálisabb eredmény lehetett volna.

Tudósított: Gutyina Attila