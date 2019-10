Velencére figyelnek a megyében

A 9. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2019. október 12., szombat, 14.30

Sárbogárd SE (7.)–Enying (14.)

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: – Amennyiben megfelelő önbizalommal és maximális fegyelemmel játszunk az E­nying ellen, akkor tudjuk a céljainkat teljesíteni. Ez hazai pályán nem lehet más, mint a három pont megszerzése, azonban ehhez szükséges, hogy mindenki odategye magát. Mostanában sok pontot elszórtunk, kellene már egy győzelem, hogy a tabellán is egy kicsit feljebb tudjunk lépni. Ebben a bajnokságban összesen tizenegy tétmeccset játszottunk idáig, és egy vereséget szenvedtünk, ám mellette a négy döntetlen azt jelenti, hogy mínusz nyolc pontunk van. Ezek közül többet is hozhattunk volna győzelemmel, ha kellően koncentrálunk. Nagyon sok helyzetet kihagyunk, egy kis szerencsével sokkal több pontunk lehetne. Úgy néz ki, hogy a sérülések a hétvégére rendbe jönnek, de ha nem így történne, akkor is meg tudjuk oldani, mert elég hosszú most a kispadunk.

Flavus Velence (4.)– Móri SE (1.)

Oláh Attila, a Flavus Velence vezetőedzője: – Sajnos legutóbb Bodajkon kissé fásultan játszottunk, bosszantó volt, hogy mind ott, mind előtte Martonvásáron otthagytunk két pontot. A helyzeteink alapján nyernünk kellett volna, de bízom benne, hogy a Mór elleni rangadóra úgy áll össze a csapat, ahogy a Szeged elleni Magyar Kupa mérkőzésen tapasztalt hozzáállást láthattuk, és akkor meglepetést tudunk szerezni. Ettől függetlenül természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a bajnokság legerősebb csapata látogat hozzánk, de jó mérkőzést szeretnénk velük játszani. Igazi fokmérő lehet számunkra ez a találkozó, hogy hol tartunk, de reálisan látjuk a céljainkat, és tudjuk, hogy mit akarunk mi, és mi a Mór célja. Kétségtelen azonban, hogy csak ilyen szintű csapatok ellen lehet felmérni a csapat taktikai és technikai tudását. Egy biztos, nem fogjuk könnyen adni magunkat!

Sárosd Kronos Sport (8.)–Lajoskomárom (9.)

Arany Tibor, a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője: – Szépen hangzik az, hogy öt forduló óta veretlenek vagyunk, ám ezek között a mérkőzések között van négy döntetlen, és a döntetlenekért járó egy pontokkal nagyon nehezen lehet előre lépni. Mindenképpen az a célunk, hogy a Lajoskomárom ellen végre három pontot tudjunk szerezni. Nincs mese, meg kell kezdenünk a pontot gyűjtését, hogy tudjunk csatlakozni az élbolyhoz. Elég szoros a mezőny közepe, négy csapatnak is tíz pontja van. Amennyiben a hátralevő fordulókban betervezett győzelmeket meg tudjuk valósítani, akkor oda is tudunk érni, ahová terveztük magunkat az ősz végére. Folyamatosan azzal küszködünk, hogy tele vagyunk sérültekkel, ráadásul olyan játékosok vannak közöttük, akik stabil kezdők. Az Ercsi ellen például három 16 éves játékost játszattam kényszerűségből.

2019. október 13., vasárnap, 14.30

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (2.)–Bodajk SE (10.)

Balogh Zsolt, a Gárdony-­Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: – Alapjában véve e­lég­gé tartalékosan álltunk ki Enyingen, volt több sérült játékosom is, de ők lassan felépülnek. Ennek dacára végig kontrolláltuk a mérkőzést, jól játszottunk, akár nagyobb arányú is lehetett volna a győzelmünk. A helyzetkihasználásunkkal volt problémánk, de nem vagyunk elégedetlenek, mert fel kellett állnunk a Tordas elleni vereségből. Ez többé-kevésbé sikerült, úgyhogy várjuk a Bodajkot. Nem ismerem őket, nem szabad őket lebecsülni, de a lényeg, hogy mindenképpen otthon szeretnénk tartani a három pontot, és a tabella élmezőnyében akarunk maradni. Jelen állás szerint úgy néz ki, hogy mindenki hadra fogható lesz végre, és lesz merítési lehetőségem ismét.

Ikarus-Maroshegy (13.)–Tordas FÉSZ Zrt. (3.)

Borsányi István, az Ikarus-Maroshegy edzője: – Tisztában vagyok azzal, hogy a Tordas nagyon jól elkapta a fonalat. Bízom benne, hogy helytállunk. Mindig vannak a mérkőzéseknek olyan periódusai, amikor mi dominálunk, csak aztán jönnek az egyéni hibák, amelyek döntően befolyásolják a mérkőzés kimenetelét. Ezeket sajnos egyelőre nem tudjuk kiküszöbölni. Amennyiben ezeken tudunk változtatni, akkor bárkivel fel tudjuk venni a versenyt; kivéve azokkal a csapatokkal, amelyek nagyon elöl vannak a tabellán, és megpályázták az NB III-at. Érdekes hogy nem a fiatalok hibáznak, hanem inkább az idősebb, rutinos játékosoknál tapasztaljuk ezeket. Ha már egy kicsit feszesebbé tudjuk tenni a védekezésünket, akkor képesek vagyunk kapott gól nélkül lehozni egy mérkőzést. Régebben jellemző volt a csapatra, hogy egygólos győzelmeket aratott, erre az útra szeretnénk visszatérni. Teljes lehet a keretünk, visszatértek a sérülésből játékosaink, így mindenki rendelkezésre áll.

Ercsi Kinizsi SE (6.)–Főnix FC-Baracska (5.)

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: – Vasárnap, Móron a taktikánk talán húsz percig működött, de nagyon sok volt a sérült, és fiatalokkal álltunk ki. Ezen a mérkőzésen ennyivel erősebb is volt a Mór (1-7, a szerk.). A szünetben jött egy nagy vihar, harminc percet állt a játék, ez megfogta csapatot, nem jöttünk ki belőle jól, megzavart bennünket. Ráadásul a mérkőzés előtt két nappal Ivacs Gábor bejelentette, hogy abbahagyja az aktív játékot, és visszavonul. Úgyhogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezer sebből véreztünk. Hiába akartunk szoros mérkőzést játszani, nem jött össze. Nem tudom még, milyen összetételben fogunk felállni a hétvégén, Gróf András és Kondreska Roland is beteget, illetve sérültet jelentett. Nehéz, és kiegyenlített mérkőzést várok, megnéztem a Főnixet, tudom, mire számíthatok. Építkezünk, próbálok a fiataloknak minél több lehetőséget biztosítani, hogy mutassák meg, mire képesek. A pillanatnyi forma dönthet, valamint az, hogy ki van jobb lelkiállapotban.

Kisláng-Telmex SE (11.)–Martonvásár SK (12.)

Rehák Viktor, a Kisláng-Telmex SE vezetőedzője: – Tordason az első félidőben eldönthette volna már a hazai csapat a mérkőzést. Nagyon rosszul kezdtünk, nem voltunk eléggé figyelmesek, talán nem is küzdöttünk eléggé. Az első félidőben voltak lehetőségeink arra, hogy az eredményt szorossá tegyük. Huszonöt percig egyenrangú ellenfelek voltunk, és utána hirtelen kaptunk három gólt, ezzel eldőlt a meccs. Igazság szerint már az első félidőben is a kapusunk, Ányos Pál tartotta a csapatban a lelket. Ragyogóan védett azon a mérkőzésen is, ahogy eddig az egész idényben. Eléggé hullámzó a teljesítményünk, sajnos csak a találkozók egyes periódusaiban tudunk megfelelően játszani és koncentrálni. Ezek a szakaszok rövidebbek annál, mint amennyire szükség lenne. Könnyű gólokat adtunk az ellenfeleinknek, a védekezésünket, illetve a védőjátékunkat kell elsősorban rendbe tenni ahhoz, hogy eredményesebbek legyünk. Amennyiben a Martonvásár ellen a küzdeni tudásunk nem lesz maximális, akkor bajban leszünk, mert a Marton közismerten küzdős, rakkolós csapat, bár bízom abban, hogy hazai pályán nagyobb koncentrációval eredményesen tudunk majd szerepelni.