„Velence nekem a minden” – A világ- és Európa-bajnok kenus, Lakatos Zsanett újra hazatért

Az olimpiai szereplést célozza meg a VVSI-be visszatért világ- és Európa-bajnok kenus, Lakatos Zsanett. Győrben tizenkettő, Újpesten közel három évet töltött, mígnem hazatért. Nehéz őszön van túl, de új impulzusokat kapott régi-új klubjában.

– Azzal a céllal vágtam neki, hogy olimpiai bajnok legyek, hogy kijussak az ötkarikás játékokra – emlékeztet legfontosabb céljára Lakatos Zsanett, a VVSI régi-új versenyzője. Vágyát már Győrben fogalmazta meg, ám a Velencei-tónak van a legmeghatározóbb szerepe pályájában.

– Általános iskola első osztályos koromban kerültünk le a kápolnásnyéki osztályommal a VVSI-hez sárkányhajózni. Pálinkás János bácsi volt az első edzőm, kajakosként kezdtem. Aztán Győrbe kerültem gimnáziumi sportosztályba. Tizenhét éves koromig kajakoztam. Akkor kezdett meghonosodni Magyarországon a női kenuzás. Poénból esténként kenuzgattunk és az edzők tehetségesnek találtak, mondván, hogy stabil vagyok és nagyon érzem a vízfogást.

Ennek bizonyítéka megannyi világ- és Európa-bajnoki érem, 2014-ben Moszkvában C2 500 méteren világbajnok lett, 2015-ben Győrött, 2016-ban Brandenburgban nyert világbajnoki aranyérmet. 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben is Európa-bajnok lett C2 500 méteren.

– Legkedvesebb sikerem az első felnőtt világbajnokságom 2013-ban Duisburgban, ahol bronzérmet szereztem, illetve a Takács Kincsővel aratott győzelmünk a 2014-es moszkvai vb-n.

A koronavírus őt sem kímélte, de cél az olimpia!

A pandémia miatt ebben az időszakban sok minden kiszámíthatatlan a sportban is, ám Zsanett nem adja fel céljait, bár nehéz őszön van túl.

– Az augusztus végi országos bajnokság után elkaptam a koronavírust. Hogy mennyire voltak tüneteim? Mit mondjak, voltam már jobban is. A gyógyulás és az azt követő orvosi protokoll, a vizsgálatok miatt két hónapot hagytam ki.

A kényszerszünet már nem érződik a teljesítményén. A klubváltás őszre forrta ki magát, már nem az Újpestben, hanem a VVSI-ben készül, ahol új impulzusokat kapott edzőjétől és a környezettől is.

– Major Ildi egy erős nő, átmegy tűzőn-vízen. Erős karakter, ez viszi előre az embert, a csapatot. Ebben hasonlít rám. Én is nagyon erős karakter vagyok. Céltudatos, határozott, amit eltervezek véghez viszem, és sajnos vagy nem sajnos, nagy a szám. Ami a környezetet illeti: Velence nekem a minden. Én is, a szüleim, a nagyszüleim is ide kötődnek. Szép a táj, de a legfontosabb, hogy ez állóvíz, ami igazából Győrben és Budapesten sem állt rendelkezésre. Sokat fejlődött a VVSI, a tornaterem és a konditerem is fel van újítva. Nagyon jó dolog a tanmedence, ami sok egyesületnek nincs. Ráadásul minden helyben van: akár a hegyi futást is lehet gyakorolni.

A születésnapját karácsony második napján ünneplő kenus történelmi olimpiára készül, hiszen ő is és a női kenu is először szerepel a programon a 2021-es tokiói ötkarikás játékokon. Persze önmaga kijuttatását még abszolválnia kell, előbb nyernie kell a hazai válogatón, majd a Világkupán szerezheti meg a kvótát.