Végül a bronzéremért játszhatunk

A magyar kispályás labdarúgó-válogatott a félidőben még vezetett, végül azonban 2-1 arányban alulmaradt Brazíliával szemben az ausztráliai Perthben zajló minifutball-világbajnokság elődöntőjében, így pénteken a bronzmérkőzésen Romániával találkozik.

A találkozó első percei kevés helyzetet, viszont annál több puhatolózást hoztak: mindkét válogatott próbálta felmérni a másik erejét.

Az 5. percben a magyar szabadrúgást Ladányi Dávid végezte el, amely centikkel kapu fölé szállt, majd válaszként két brazil támadásnál kellett tisztáznia a védelmünknek.

Aztán a 8. percben – mint az eddig lejátszott összes mérkőzésünkön: elsőként – megérkezett a vezető találat: a mienktől Barabás Miklós talált a kapuba 6 méterről egy kis kavarodás után (1-0). A brazilok feljebb kapcsoltak; előbb Henrique lövése szállt kapu fölé, majd Luan Silva próbálkozása csattant a kapufán. A magyar válogatott pedig kiválóan védekezett, így egygólos magyar előnnyel

vonulhattak pihenőre a csapatok.

A második játékrész 27. percében az előbb említett Henrique már kapufáig is eljutott, és az ebből kialakult helyzet végén sajnos Tornyai Viktor lábáról nem a megfelelő kapuba csorgott be a labda (1-1). Ezután sem vettek visszább a dél-amerikaiak, 6 perccel később Thiago bombázott mellé 8 méterről, két perc elteltével viszont sajnos meg is szerezték a vezetést a sárga-kékek: Rafael Sixel Tajti felett emelt a kapuba (1-2). Ettől kicsit összecsuklott a Gregus Richárdot sérülés miatt nélkülözni kényszerülő Nagy-csapat (nagy valószínűséggel a pénteki bronzmérkőzésen sem léphet pályára), és innen már inkább a brazilokról szólt a találkozó. A 39. percben Sós Márkónak kellett a gólvonalról mentenie, a 44. percben újból Henrique kapott remek labdát, ám nem találta el rendesen a játékszert.

Újabb gól már nem esett a meccsen, így a brazilok jutottak a döntőbe.

A magyar kispályás fociválogatott pénteken magyar idő szerint 11 órakor Romániával játszik a bronzmérkőzésen.

WMF világbajnokság, Perth, Ausztrália, elődöntő:

Magyarország-Brazília 1-2 (1-0) Gólszerzők: Barabás M., ill. Tornyai (öngól), Rafael Sixel,