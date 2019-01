Végletekig kiélezett mérkőzésen nyert büntetőkkel a Fehérvár AV19

A sűrű bajnoki menetrend mellett a Magyar Kupában is érdekelt a Fehérvár AV19, a jégkorongosok pedig úgy tűnik, jól bírják a sorozatterhelést.

Nem egyszerű a külföldi bajnokságban játszó újonc csapatok élete, és ezt most már a miskolci jégkorongozók is tudják, akik a MAC-cal kézen fogva vonultak át a szlovák Tipsport Ligába az idei szezon elején. A 12 csapatos bajnokság nyolcadik helyén álló DVTK-nak a gyenge szezonkezdet után sikerült elkapnia a fonalat, és legutóbbi 10 meccséből hármat sikerrel vívott meg. ráadásul a három dobogós ellen is győzni tudtak. Fehérvári szempontból nem volt szerencsés a mérkőzés időzítése, hiszen egy hétmeccses veretlenségi sorozat után egy Linz és egy Bécs elleni fiaskó is becsúszott, ráadásul ma már a közvetlen rivális Znojmo ellen lépnek jégre Hannu Järvenpää tanítványai.

A mérkőzés első helyzete Anze Kuralt előtt adódott, de Vay Ádám magabiztosan hárította a kavarodás utáni veszélyt. A vendégek sem kezdték rosszul a rangadót, Szirányi lövésénél Carruth-nak kellett védenie. Az első találatot öt percnyi játék után a kék-fehérek szerezték, miután egy felpattanó korongot Sarauer vett le kézzel közvetlenül a vendégek kapuja előtt, maga elé dobta, majd az üres kapuba pofozta azt, 1-0. Felváltva érkeztek ezután a lehetőségek, a második gólt viszont a vendégek lőtték, egy védelmi megingást kihasználva. Somogyi szerezte meg a játékszert a kék vonalnál, passzolt Ritóhoz, akinek a lövésébe Galanisz Nikandrosz tette bele a botját, a korong pedig Carruth mellett a Fehérvár kapujába csapódott, 1-1. Négy perccel a harmad vége előtt ismét bizonytalanok voltak a hazaiak, Carruth-nak kellett rátenyerelnie a pakkra.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A lassan induló második harmad közepén feljebb csavarták eggyel a sebességet a felek, focis zsargonnal élve megszűnt a középpálya, egymás után sorjáztak a lehetőségek mindkét kapura. Az őrült rohanásnak egy fehérvári kiállítás lett a vége, majd negyven másodperccel később Loiseau kapott egy nagyot, de a játékvezető ezúttal megkegyelmezett a hazaiak játékosának. A gól azonban így sem maradt el, ismét a szép számú vendégszurkolók körében volt ok az örömre. Crawford jobb oldali centerezése után Magosi Bálint piszkált bele a korongba, az pedig a hazaiak kapujában kötött ki, 1-2. Stipsicz remek passza után Sarauer előtt adódott esély az egyenlítésre, de Vay hárítani tudta a ziccert. A játékrész csattanója végül Ziga Pance nevéhez fűződött, aki szinte az alapvonaltól emelte kapura a korongot, ami ki tudja hogy, de átcsorgott a rövidet fogó Carruth felszerelése között-alatt, 1-3.

A kétgólos vendégelőnyről induló záró felvonás első percei számos hazai helyzetet hoztak, és sokadik próbálkozásra a gól is megérkezett. Koskiranta korcsolyázott el a jobb szélen, majd lőtt a pazar formában játszó Vay Ádám kesztyűje mellett a bal felsőbe, 2-3. Egy Magosi-kiállítás után még csak a lövések jöttek, nem sokkal később viszont az egyenlítés is összejött a Fehérvárnak, Reisz passza után Meland lőtte ki a hosszú alsót, 3-3. Az utolsó percekben teljesen beszorultak a Jegesmedvék, Vay-nak nagyjából 15 lövést kellett hárítania, de így is döntetlen eredménnyel ért véget a rendes játékidő. A hosszabbításban szintén három a három ellen játszottak a felek, a másfél percig előnyben játszó DVTK előtt számtalan helyzet adódott, de kihasználni egyiket sem tudták. Következhettek tehát a büntetők, ahol mindkét alakulat lőhetett a győzelemért, a győztes gólt viszont a két büntetőt is értékesíteni tudó Hári János szerezte, a döntőbe lőve ezzel a Fehérvárt, 4-3. A Magyar Kupa fináléjában a MAC Újbuda lesz a Volán ellenfele.

Fehérvár AV19–DVTK Jegesmedvék 4–3 b.u. (1-1, 0-2, 2-0, 0-0, 1-0)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 2180 néző. Vezette: Németh M., Soós (Muzsik, Kis-Király)

Fehérvár: Carruth – Harty, Szabó D. (1), Sille, Hári 1, Kuralt – Caruso, Meland 1, Szita, Koskiranta 1, Sofron – Stipsicz, Beukeboom, Erdély, Sarauer 1, Philips – Szabó K., Láday (1), Luttinen, Reisz (1), Sárpátki. Vezetőedző: Hannu Järvenpää

DVTK: Vay – Kiss D., Crawford (1), Pance 1, Miskolczi, Kulmala (1), – Szirányi, Vojtkó, Harrison, Loiseau, Magosi 1 – Gőz, Milam, Ritó (1), Galanisz 1, Somogyi (1) – Hajós. Vezetőedző: Glen Hanlon

HIRDETÉS HIRDETÉS