Végletekig kiélezett mérkőzésen maradt alul a Gárdony-Pázmánd

A női kézilabda Magyar Kupa harmadik fordulójában a Szombathely együttese vendégeskedett a Velencei-tó partján.

Szeptember 17-én a Dorogi ESE elleni párharccal indult a 2019/2020-as kupaidény a Gárdony-Pázmánd számára, akik 17-10-es első félidő után végül 29-25 arányban lépték le Komárom-Esztergom megyei riválisukat. A második körben valóságos gálát rendeztek a lányok, a KK Ajka vendégeként az első harminc perc végeztével 10-19 állt az eredményjelzőn, a folytatásban pedig még inkább kiszakadt a gólzsák: 19-41 lett azon mérkőzés végeredménye. Így jutottunk el a harmadik fordulóig, ahol az NB I/B Nyugat csoportjának 9. helyén álló gárdonyiak az élvonalba idén tavasszal feljutó Szombathelyi KKA együttesét fogadták hazai parketten.

Nem jöttek zavarba az osztálykülönbségtől a hazaiak, Győrffy Réka révén pedig a mérkőzés első gólját is ők szerezték. Kihasználta magasságbeli fölényét a vendégek védelme, valósággal fölé tornyosultak a hazai hölgyeknek. Így történhetett, hogy a 8. percben hosszú hazai offenzíva után lefordulásból az ellenfél tudott gólt szerezni, 3-5. Biljana Bandelier sem volt rest kihasználni fizikális előnyét, kintről szerzett óriási gólt, 4-6. Az erő ellen ésszel kellett harcolnia a Gárdonynak, a 15. percben Hatala Virág birkózta le Mayer Szabinát, majd dobott okos gólt, időkérésre bírva a vendégeket, 7-8. Bár a 19. percben már háromgólos különbséget mutatott az eredményjelző, az összeálló védekezésnek, és a hatékony támadásoknak – no meg a kapuban Nagy Éva védéseinek – köszönhetően egyre közelebb férkőzött a Gárdony, ami a félidőre 14-14-es döntetlent eredményezett.

Hatala révén a második játékrész első gólját is a hazaiak szerezték, majd Karsai is betalált, a gyors indításokra játszó Szombathely viszont így is meg tudta fordítani az eredményt, 16-17. A 35. percben, már kétgólos szombathelyi előnynél megszületett az első kiállítás is, a gárdonyi előny végeztével azonban tartotta magát a deficit, 17-19. Dijana Jovetic a rövid kapufáról bepattanó lövése már négygólos előnyt jelentett a vasiak számára, amit aztán Szűcs Noémi góljával sikerült mérsékelni, 20-23. Szerencséje sem volt a hazaiaknak, Lilia Gorilska előtt addig táncolt Nagy, míg a vendégek játékosa a kapufát lőtte telibe hétméteresből, a kipattanó viszont éppen a kezében landolt, 20-24. Nem alakultak jól a dolgok hazai szempontból, előbb Győrffyt a betörő Mayer Maja elleni faultja miatt küldték ki két percre, majd Czuczu esett ki a rotációból sérülés miatt. Varga Nikolett egymás után szerzett két gyors góljával már öttel is elléptek a vendégek, de Karsai Virág bátor betörése, majd Blazsek Alexandra ziccergólja közelebb hozta a hazaiakat, 24-27. Nagy Éva újabb bravúrjai lendületet adtak csapatának, Blazsek és Ágoston Nóra találatai biztosították: izgalmas záró öt perc következik. A hajrára a hazai védelem is bekeményített, maratoni támadás után találtak rést a vendégek, de Blazsek válaszolni tudott, 27-29. A szombathelyiek lövése a kapufán csattant, eszeveszett rohanás kezdődött az utolsó percre. Vernes Dorottya hétméterest rontott a végén, így szűkösen bár, de megőrizte kétgólos előnyét a Szombathely, bebiztosítva helyüket a következő fordulóba.

JEGYZŐKÖNYV

Gárdony-Pázmánd NKK–Szombathelyi KKA 27-29 (14-14)

Gárdony, 150 néző. Vezette: Garai Balázs, Varasdi Levente

Gárdony-Pázmánd: Nagy É. – Győrffy 1, Karsai 2, Czuczu 4, Blazsek 6,

Hatala 4, Hrabovszky 1. Cserék: Vernes 4, Nagy A. 1, Ágoston 1, Szűcs N. 1,

Vörös 2. Vezetőedző: Fekete Éva

Szombathely: Tomasevic – Mayer M 5, Mayer Sz. 1, Bandelier 5, Gorilska

4, Virág 4, Jovetic 5. Cserék: Varga N. 5. Vezetőedző: Marosán

György

Kiállítás: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 6/4