Végig vezetve nyertek az újvárosi kézisek

Magabiztosan győzött a Dunaújvárosi Kohász KA csapata a bajnokságra készülve első edzőmérkőzésén a magyar ifjúsági válogatott ellen.

Ifjúsági válogatott–DKKA 28-38 (5-15, 18-28)

Balatonboglár

Az Ifjúsági góllövői: Bánhidi, Kajdon, Mlinkó, Vajer 3-3, Faragó, Farkas, Juhász, Kukely, Világos 2-2, Feles, Koronczai, Lengyel, Nagy, Vámos.

A DKKA góllövői: Kazai, Schatzl Natalie, Mihály 4-4, Ferenczy, Román 3-3, Jovovity, Barján, Debreczeni-Klivinyi, Horváth G., Bulath, Fodor N., Moutsogianni, Sziráki, Nick 2-2, Szalai B., Krupják-Molnár B.

Korán kiderült, hogy nagy a különbség a csapatok között, mert a biztos védekezésből és Hlogyik Petra védéseiből jól építkezett a Kohász, és az első játékrész derekára hatgólos előnyt kovácsolt. Ezután is fölényben voltak, és tovább növelték előnyüket. A második etapban sort cserélt Vágó Attila vezetőedző, bár ekkorra a házigazdák feljavultak, így is tartotta előnyét a DKKA, mely a második pihenőre tízgólos vezetést kovácsolt. A harmadik huszonöt percben ugyan a koncentráció érezhetően csökkent, ám így is növelték vezetésüket.