Végig vezetve nyert a Falco: a fehérváriak harcoltak, de kikaptak

A forduló rangadóját Fejérben vívták, a szombathelyi kosarasok 95-82-es győzelmet arattak az Alba Regia Sportcsarnokban.

Miután a bajnok látogatott a Gáz utcába, nem számított meglepetésnek, hogy megtelt a fehérvári kosarasok otthona. A hazaiak 3-2-es mérleggel várták a derbit, a tabella élén álló regnáló bajnok pedig négyszer nyert az eddigi bajnokikon és egyszer sem kapott ki. Azért játszottak egy meccsel kevesebbet, mert az idei őszön folyamatosan teremgondokkal küzdő – múlt hétvégén az Albát verő – kecskemétiek elleni összecsapásuk elmaradt. Benke hármasával indult a szombat esti találkozó, aztán Hooker is betalált kintről, tehát villámrajtot vett a vendég. Ljubicic dobása nem talált gyűrűt, Reddic duplája viszont igen, a fehérváriak első kosarát Guyton szerezte, 3-8. Újabb triplájával közelített a házigazda, Perl nem hibázta el ziccerét. Őrizte szűk előnyét a Falco, aztán hirtelen meglépett, Perl távolról sem rontott (8-15), a hazaiak Ljubicic révén közelítettek. Kapkodott a házigazda, a túlsó palánknál Benke jó döntéseket hozott, ám társai nem villogtak. Govens beköszönt közelről, Molnárt Csorvási váltotta centerben, sok volt a hiba mindkét oldalon, az első negyed végén 15-20 állt a táblán. A házigazdák kinti dobásai továbbra sem értek célt, Filipovics hármasával tíz pontra duzzadt a vendégelőny, a válogatott bedobó a következő vasi akciót is sikerrel fejezte be távolról, a hazai tréner, Jesus Ramirez időt kért, 17-30. Nem segített, tovább nőtt a BL-meccsek ritmusához szokott látogatók előnye, a vendégek mindent bedobtak, a házigazdák semmit. Govens büntetői a hálóba hulltak, Washington duplái nyomán Ramirez ismét időt kért, 19-38. Centerben visszatért Molnár, Washington újabb hármasával átlépte a húszpontos határt a nyugati alakulat, ráadásul Filipovics sem hibázott, 19-43. Közelről és távolról sem mentek be a hazai kísérletek, valamint a büntetők értékesítése sem igazán sikerült, aztán Ljubicic labdát szerezte és akcióját sikerrel fejezte be. Guyton ziccere után Gasper Okorn időt kért (24-45), a fehérváriaknál továbbra is Guyton ügyeskedett, a Falcóban pedig Filipovics és Reddic, magabiztosak voltak a sárga-feketék, félidőben 31-50-re álltak a felek.

A második félidőben Cupkovic kapta el a fonalat, ami ahhoz volt elég, hogy elmozduljon a húszpontos határról az Alba, azonban jelentősen közelíteni nem tudtak. Aztán mégis, a sikeres éveket Szombathelyen töltő Govens révén, 41-55-re zárkóztak a hazaiak. Benke triplája a gyűrűbe hullt, aztán beköszönt Hooker ismét, ismét húszra hízott a differencia. Ljubicic és Govens révén araszolt előre a Fehérvár, szigorítottak a védekezésen, valamint a támadásokat is eredményesebben fejezték be. Ljubicic zsinórban nem dobta be büntetőit, Hooker igen, Washington pedig pontosan célzott középtávolról, 50-65. Cupkovic és Molnár volt eredményes, a vége előtt tíz perccel 57-68-at mutatott az eredményjelző. Tízen belülre került az Alba, Ljubibic begyűjtötte ötödik hibáját, Govens kezdett irányítani. Ismét megléptek a vendégek, Váradi és Perl triplájával, Ramirez időt kért, 64-79. A lepattanók a vasiaknál landoltak, jól járatták a labdát, a büntetőket ők bedobták, őrizték megnyugtató előnyüket. Guyton is kipontozódott, McDuffie szerzett bravúros kosarat, a túlsó palánknál Hooker villant többször, a határszéliek megérdemelten nyertek, 82-95.

Jegyzőkönyv

Alba Fehérvár-Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 82-95 (15-20, 16-30, 26-18, 25-27)

NB I-es bajnokság, 6. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 2300 néző, vezette: Praksch P., Győrffy P. A., Ádám J. (dr. Páli K.)

Alba Fehérvár: Ljubicic 16/6, Keller -, Guyton 20/9, Cupkovic 14/6, Molnár 4. Csere: Govens 14/3, McDuffie 12/3, Seyi -, Takács Martin -, Csorvási 2. Vezetőedző: Jesus Ramirez

Falco KC: Hooker 20/6, Perl 12/6, Benke 7/3, Krivacevic -, Reddic 12. Csere: Váradi 7/3, Curry 6, Lake 4, Filipovics 12/6, Bíró -, Washington 15/6. Vezetőedző: Gasper Okorn