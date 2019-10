Végig vezetve győzött az Alba Fehérvár csapata a 4. fordulóban

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság soros fordulójában a nyeretlen SZTE-Szedeák látogatott pénteken az Alba Fehérvárhoz. A hazai kosarasok végig vezetve győztek, 95-83-ra.

Az Alba is csatlakozott a mellrákellenes akcióhoz, a kezdés előtt Závodszky Noémi színművésznő, a kampány arca dobta fel a labdát a Gáz utcai csarnokban. Aztán következett a bajnoki, az utóbbi hetek kellemes meglepetése, a nyáron igazolt center, Molnár Márton szerezte az első kosarat, Asbury válaszolt, Molnár második, középtávoli dobása nem sikerült, igaz, a vendégek is rontottak. Csupkovics hármasával ismét a hazaiaknál volt az előny. Markovics kosaraival elhúzott a Fehérvár (8-2), Milisavljevics révén közelebb jött a Szeged, Molnár jóvoltából ismét nőtt a különbség. Igyekeztek a vendégek, ami nem is volt csoda, három vereséggel indították a bajnokságot, próbáltak tapadni a hazaiakra. Három percig sikerült is, aztán Csupkovics újabb hármasa, valamint Guyton ziccere után meglépett a Fehérvár, Andjelko Mandic időt kért, 21-12. Krapic ügyeskedett, Guyton is termelte a pontokat, Markovics sem tétlenkedett, a túloldalon Milisavljevics volt elemében.

Molnár helyett Csorvási érkezett centerben, a házigazdák őrizték a megnyugtató különbséget, sőt, a frissen beállt Takács Martin hármasával át is lépték a tízpontos határt, az első negyedet szegedi kosár zárta, 32-22 állt a táblán. McDuffie zsákolt, majd lepattanót szedett a saját palánkjánál, később Krapic talált be, kosara után időt kért Jesus Ramirez, 36-26. A hazaiaknál Guyton remekelt, a túloldalon Balmazovics talált be, ami ahhoz volt elég, hogy a vendégek 8-10 pont távolságból kövessék a házigazdákat. Markovics szerzett pontokat, a szegedieknél főként Krapic, araszolt előre a szegedi brigád, a félidőt Kerpel-Fronius Gáspár félpályás hármasa zárta le, 46-43.

Nagyszünet után jobban kezdtek a vendégek, Asbury révén egy pontra zárkóztak, Molnár Márton aztán Guyton köszönt be, Markovics pedig a labdáért folytatott küzdelem során fájdalmas arccal terült el a parketten, azonnal érkezett Kovács Ignác csapatorvos, valamint Kiss Dániel masszőr, a csapatkapitány a vállukra támaszkodva hagyta el a játékteret. Megakadt a csongrádiak gépezete, McDuffie látványos zsákolásaival távolodott a Fehérvár, gyorsan időt kért Mandic, 60-47-es eredménynél. Ljubicsics gyorsan hintett két hármast, közel húszpontos előnyt épített a házigazda. Asbury labdákat csent, megiramodott és be is fejezte akcióit, ő tartotta a lelket az alföldiekben. Tízen belülre jönni nem tudtak, Ljubicsics magabiztosan tüzelt kintről, büntetőit viszont elhibázta. Az utolsó negyedre 72-57-es állással fordultak a felek, Kerpel-Fronius Balázs is megmutatta, testvéréhez hasonlóan dob kintről, majd Ante Krapic talált be közelről, 76-66. Guyton látványos pontjai következtek zsinórban, majd Lukács remekelt, könnyedén nyert az Alba, 95-83-ra.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár–Naturtex-SZTE-Szedeák 95-83 (32-22, 14-21, 26-14, 23-26)

Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1550 néző, vezette: Benczur

T., Boros T., Kulcsár T. (Bognár T.)

Alba: Ljubicsics 12/9, Markovic 10, Guyton 28/18, Csupkovics 6/6,

Molnár 13. Csere: McDuffie 15, Csorvási 4, Govens -, Keller -, Takács

3/3, Lukács 4, Seyi Sodiq -. Vezetőedző: Jesus Ramirez

Szeged: Milisavljevics 16/12, Wirth 2, Balmazovics 7/3, Krapic 19/6,

Asbury 15. Csere: Kerpel-Fronius B. 9/6, Kerpel-Fronius G. 10/6, Olasz

5. Vezetőedző: Andjelko Mandic