Végig uralta a meccset a Vidi, de sok helyzetet kihagyott

Az ír Bohemian FC Dublin alakulata jelentette az első akadályt a MOL Fehérvár FC számára a labdarúgó Európa-liga 2. selejtezőkörében.

„Nem idegeskedem, tisztában vagyok azzal, hogy a Fehérvár erősebb, tehetősebb csapat, mint a Bohemian, ráadásul a magyar bajnokság is jóval magasabb szinten van, mint az ír. De ki tudja, a Ferencváros példáján okulva, mi is okozhatunk csattanós meglepetést.” – bizakodott mosolyogva, a Celtic kiejtésére utalva egy ír újságíró az El-selejtező előtt két és fél órával a Csíkvári út elején bandukolva.

Mire a stadion elé ért, a napsütésben fürdőzve gyújthatott rá frissen vásárolt cigarettájára, s a parkolóban kialakított szurkolói zónából szemlélhette a Vidi utánpótláscsapatainak Győr elleni edzőmeccseit. Volt ideje élvezni a kellemes futballdélutánt, tülekednie sem kellett az aréna bejáratánál, a koronavírus miatt nézők nem léphettek a létesítménybe.

A keretből kimaradó játékosok viszont a lelátóról izgulhattak, Hangya, Nyári, Vágó, Zeke, mellett Zivzivadze és az idegbecsípődés miatt hiányzó Kovács István is foghatta a fejét a 3. percben, mikor egy lendületes fehérvári akció végén Nikolics rosszul találta el a labdát 6 méterre a kaputól. Az ír bajnokságban 9 forduló után második helyen álló Bohemian FC az első percekben nem is játékával, inkább hangos kommunikációjával okozhatott némi zavart, Robert Cornwall éles, már-már riadt ordításaitól zengett a kongó stadion. A 9. percben homályosítva a sztereotípiát – a brit stílus az ívelgetésről és az erős légiharcról híres – Houri szöglete nyomán Stopira fejelt 10 méterről, McGuiness lábbal védett nagyot. Rögtön ezután Bamgboye 11 méterről bombázott centikkel a kapu mellé, majd Evandro volt a kelleténél önzetlenebb a kapu előterében, talán ha lő a passz helyett, már ekkor vezethetett volna a Vidi. Ahogy teltek a percek, gyengült a fehérvári nyomás, így juthatott lövéshez a 20. percben a dubliniak legmagasabban jegyzett játékosa, Andre Wright, de 15 méteres löketét védte Kovácsik Ádám. Bosszantó azonban, hogy egy perccel később állva nézte a teljes Vidi-védelem, ahogy Twardek centerezésére Keith Ward robbant be az ötösre, s a hazai kapuba lőtt, 0-1. A 28. percben már az ír hálóban táncolt a labda, de Bamgboye beadása nyomán Nikolics lesen állva zavarta a kapust, a ciprusi játékvezető nem adta meg. Alig telt el egy perc, s Petrjak balról érkező beadását kellett a keresztléc alól szögletre mentenie McGuiness-nek. A 37. percben Fiola húzódott előre, s ezzel akkora zavart okozott, hogy Cornwall fel is rúgta a tizenhatoson belül. Nikolics Nemanja nagyot fújt a büntető előtt, majd a bal felsőbe varrta a labdát, 1-1. Érett a második Vidi-gól, Evandro szerzett vissza egy labdát a tizenhatoson belül, Nikolics lövésébe azonban beleléptek az írek.

Fordulás után egykapuzott a Vidi, ráadásul olykor rendkívül tetszetős támadásokat vezetett. Nikolics elől az utolsó pillanatban mentettek az írek, majd Evandro 18 méteres rakétája kerülte el nem sokkal a bal feső sarkot. Petrjak is betalálhatott volna, bár ő 16 méterről fejelt mellé, a Vidiben először pályára lépő brazil védekező középpályás, Alef pedig 20 méterről eresztett egy löketet 30 centivel a kapu fölé. Petrjak lábbal sem találta el a kaput, majd az ukrán szélső centerezéséről Evandro maradt le egy cipőhegynyivel. Meddő volt a Vidi fölénye, s egyre inkább leült a játék. Az utolsó tíz percbe lépve Houri beadását mintha kézzel blokkolta volna Lyons, de a bíró nem fújt újabb büntetőt. Az ellentámadásból pedig a Bohemian puskázta el a meccslabdát. A 90. percben Petrjak szöglete hozhatott volna megváltást, de Stopira földre fejelt labdája a keresztléc fölé pattant. Evandro lapos lövésére is leért az ír kapus, így jöhetett a 2×15 perces hosszabbítás. Petrjak a felsőlécre helyezett, de több nem történt, a tizenegyespárbaj döntött. Izgalmas párharcban végül a jobban célzó fehérváriak jutottak tovább.

Jegyzőkönyv

MOL Fehérvár FC–Bohemian FC 1-1 (1-1, 1-1, 1-1) Büntetőkkel: 5-3

MOL Aréna Sóstó, zárt kapuk mögött. V.: Timotheos Christofi (M. Soteriou, M. Kalogerou) – ciprusiak

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Stopira, Rus, Fiola – Alef (Pátkai, 75.), Houri – Bamgboye, Evandro (Nikolov, 101.), Petrjak (Géresi, 109.) – Nikolics (Hodzic, 74.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Bohemian: McGuiness – Lyons, Casey, Cornwall (Finnarty, 71.), Breslin – Buckley (Mandroiu, 109.), Lunney (Levingston, 79.) – Twardek, Ward (Devoy, 83.), Grant – Wright. Vezetőedző: Keith Long

Gól: Nikolics (37. – büntetőből) illetve Ward (21.)

Sárga lap: Nikolics (68.) illetve Lyons (18.), Grant (68.), Finnarty (71.), Buckley (85.)