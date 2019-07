Végig fölényben futballozott, de nem talált kapuba a MOL Fehérvár FC a visszavágón

Nem nyomta teher a MOL Fehérvár FC labdarúgói vállát, már az első mérkőzésen bebiztosították a továbbjutást az Európa-liga 1. selejtezőkörében. A visszavágó már csak formalitás volt.

Újra a felcsúti ékszerdobozban van otthon a Vidi. A MOL Aréna Sóstó hiába áll, továbbra sem adhat helyet nemzetközi kupamérkőzésnek, mert még mindig nem lehet megkockáztatni, hogy a csapatok fertőzött vízzel zuhanyozzanak, vagy, hogy egy óvatlan szurkoló frissítő kortyot csenjen a „retyó” csapjából. Miközben a piros-kék hívek reménykednek: hamarosan vége az áldatlan állapotnak, s újra a Sóstón szurkolhatnak, a legkitartóbb Vidi-drukkerek talán már csukott szemmel, érzésre kanyarogtak a Fehérvár és Felcsút közötti országúton csütörtök este. Pedig aki nyitott pupillával suhant a Pancho felé, láthatta, hogy Vértesboglár és a Váli-völgy között derekasan ácsingózó több ezer napraforgó a felcsúti stadion irányába vetette „tekintetét”. Aranylón sárgállottak a szirmok, a nap tüzében izzva, délcegen várták az újabb diadalt. De nem csak a meccsek nélkülözhetetlen eledelének atyja-anyja vágyta az újabb sikert, hanem a lelátón szotyizó, majd a kezdés előtt dalra fakadó drukkerek is.

Az Európa-liga idei első selejtezőkörében 5-1-es sikerrel rajtoló Fehérvár FC a visszavágón is toronymagas esélyesként nézett farkasszemet a montenegrói bronzérmessel, tudva, nem engedheti meg magának, hogy félvállról vegye a már lefutott párharc revánsát. A vendégek mestere nem is kergetett hiú ábrándokat.

– Más edző számára talán kellemetlen lenne a visszavágó, de nekünk a tapasztalatszerzés az első. Az 5-1-es első meccs után nem igazán volt szükség elemzésekre vagy különösebb motivációs beszédekre. Már a párharc előtt is tisztában volt mindenki azzal, hogy a Vidi költségvetése jelentősen magasabb, keretükben nemzetközileg nagyobb rutinnal rendelkező játékosok vannak. Éppen ezért nem is tekintettem kudarcként a hazai találkozóra és a jövőben sem lesznek ilyen elvárásaink. Szem előtt tartjuk, hogy a Zeta sokkal kisebb csapat – fogalmazott rendkívül hideg fejjel, s tisztán látva az erőviszonyokat Dejan Roganovics, az FK Zeta Golubovci vezetőedzője a visszavágó előtt.

Marko Nikolics több helyen is változtatott csapatán a podgoricai összeállításhoz képest. Kovács István a kezdőben volt, s irányított, ugyanakkor bekerült Huszti Szabolcs és Ivan Petrjak is. A Montenegróban triplázó, akkor támadót játszó Nego Loic a védelem jobb oldalán kapott újra feladatot, de a hadrend maradt a 4-3-3-as felállás.

A Zeta játékosai csak nyomozták a labdát az első percekben, a fehérváriak gyorsan, lendületesen járatták lábról-lábra, majd a 7. percben a kapuig is eljutottak, Stopira ollózása rövid lett, Scsepovics pedig nem találta el a labdát félfordulatból. Alig egy perccel később Nego adott középre, Pátkai durrantott a kapu fölé. A 2018/19-es szezont szinte teljes egészében bojkottáló, ám már a lelátót koptató Red Blue Devils nótái jól szóltak, ütemesen teltek a percek – a pályán eseménytelenül. Aztán a 16. minutumban Nego futtatta Kovácsot, az általa beívelt labdát Petrjak vette mellre, majd ballal keményen lőtt 13 méterről, alig szállt a keresztléc fölé. Stopira egy bohókás csel után beadással, Kovács István mélységi indítással kereste Scepovicsot a folytatásban, de a Zeta kapusa, a korábban Kecsekméten is védő Akovics rendre lefülelte a lasztit. Percekig nem szabadult fel a nyomás alól a Golubovci, örültek a vendégek, ha 30 méterre eljutottak a kapujuktól, Pátkaiék agresszíven szerezték vissza a labdákat. Ami a labdabirtoklást illeti, óriási fölényben játszott a Vidi, de a kaput nem találták el az új hazai mezt, a piros-kék hosszanti csíkozással ellátott dresszt először magukra öltő fehérvári játékosok. A Zeta védekezett, s többre nem is futotta erejéből, így szünet előtt nyugodtan lehetett konstatálni, hogy az Európa-liga második selejtezőkörében a liechtensteini Vaduz lesz a magyar ezüstérmes ellenfele, miután hazai pályán 2-1-re verte az izlandi Breidablik alakulatát, s továbbjutott.

Dejan Roganovics masszívra gyúrta a Zeta védelmét a két összecsapás közötti egy hétben, a fehérváriak szünet után sem találták a rést a montenegrói pajzson. Egyre több támadáshoz zárkózott fel, mitőbb, volt tevékeny részese az offenzívának Juhász Roland. A csapatkapitány okozhatott kisebb zavart az 55. percben is, mikor Anel Hadzic gyújthatott egy komolyabb rakétát, távoli lövése nyomán Akovics kapus bravúrral tolta szögletre a labdát. Juhász csak akkor lépett vissza eredeti helyére, a védelembe, amikor Marko Nikolics cserélt: Pátkai helyett Georgi Milanov szállt be. A bolgár válogatott fel is frissítette a Vidi bal oldalát, első megindulása ígéretes volt, de beadása lecsúszott, s Akovicsnak kellett fognia a labdát a gólvonal előtt. A 69. percben aztán füttyszóra fakadt a hazai publikum, hiszen a Zeta eljutott Kovácsik kapujáig, s csak az ügyetlenkedő montenegróiak tehettek arról, hogy végül Goranovics a jobb kapufa mellé helyezett – a védelem verve volt. Az utolsó bő 15 percre minden adott volt ahhoz, hogy végre betaláljon a MOL Fehérvár FC. Djordje Vukcsevics rúgta meg hátulról a megiramodó Ivan Petrjakot, jutalma második sárga lap, valamint az azt követő piros volt. Megfogyatkozott tehát a Zeta, de így sem tudott kapura lőni a Vidi, Hadzic kugratása után Scsepovics lábáról szedte le a labdát a vendégkapus. Kettőt is cseréltek a piros-kékek. A sok rúgást kapó Petrjakot Hodzic, míg a kapura teljesen veszélytelen Marko Scsepovicsot a felkészülési meccseken kétszer is betaláló Futács Márkó váltotta. Futács ahogy beállt, helyzetbe került, de 11 méterről „eltörte” a labdát, Akovics fogta a lövést. Hajtott a Vidi a gólért, a kettős győzelemért, Huszti ívelte fel a labdát, amit Futács és Juhász együtt fejeltek Akovics ölébe. Nem hagyott fel a beívelésekkel a Fehérvár, Nego a kapu tetejére, Hodzic a ketrec mellé fejelt. Már letelt a rendes játékidő, mikor Futács esett el a tizenhatoson belül, de az ír sípmester kifelé ítélt szabadrúgást. Ennél többre nem maradt idő és lehetőség, négy perc hosszabítás után véget vetett a bíró a párharcnak. A fehérváriak megőrizték 5-1-es előnyüket, de némi keserűséggel jutottak tovább, nem lőttek gólt hazai pályán.

A Bp. Honvéd 1-1-re végzett Vilniusban a Zalgiris vendégeként (összesítésben: 4-2), s továbbjutott; míg a Debrecen szintén 1-1-s döntetlent ért el az albán Kukesi otthonában, de így is továbblépett a második körbe (összesítésben: 4-1).