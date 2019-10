Véget kell vetniük a korongeladásoknak

Zsinórban hat mérkőzésen szenvedett vereséget, így az osztrák jégkorongbajnokság (EBEL) tabelláján az utolsó előtti helyen áll a Hydro Fehérvár AV19.

Eddigi fehérvári pályafutásának egyik, ha nem a legnehezebb időszakát éli most át Hannu Järvenpää vezetőedző, akinek szakmai stábjával együtt gyorsan elő kell húznia valamit a kalapból.

– Azokon az apró dolgokon dolgozunk, amik ezt a „szenvedősebb” időszakot eredményezik, és úgy hiszem, hogy ha ezt megtesszük, akkor véget vethetünk a lejtmenetnek. Sokkal keményebben kell védekeznünk, valamint a góljaink és a gólszerzőink számát is növelnünk kell – nyilatkozta a vezetőedző.

A védelem és a támadósor egyaránt rászorul a jó tanácsokra, ugyanis a 21 lőtt mellett 40 kapott gól szerepel a statisztikákban – ez pedig tíz mérkőzést követően majdnem tökéletesen mutatja, hogy átlagosan 4-2 arányban szenved vereséget a Fehérvár.

– Elsősorban az eladott korongok számát kell csökkenteni, és sokkal inkább egyként, egy egységként kell hátul játszanunk – nyilatkozta az egyelőre egy asszisztot jegyző Harri Tikkanen. – Ha elveszítjük a korongot, azonnal, rendezetten kell visszazárnunk, nem engedhetjük, hogy gyorsan mögénk kerülve ennyi helyzetet kidolgozzanak ellenünk. Magamtól is fejlődést várok el, nem engedni, hogy szabadon kaphassa a korongot az emberem, és összességében mindent megteszek azért, hogy ne kapjon gólt a csapat, amikor én a jégen vagyok.

A plusz-mínusz mutató megmutatja, hogy egy játékos hány lőtt, illetve kapott gólnál volt a jégen – a kapottat kivonjuk a lőttből –, ez pedig a hátvédek egyik legfontosabb mutatója. Tikkanennél ez a szám jelenleg –10, míg a két gólpasszal álló Stipsicz Bencénél, aki az elmúlt idényt második legjobb fehérváriként +18-cal zárta, –13 jelen pillanatban.

– Egyáltalán nem így terveztük a szezonkezdetet. Az elmúlt hat mérkőzésen valami nagyon nem működött, bár volt olyan is, hogy nem azt az eredményt kaptuk, amiért megdolgoztunk. Volt, hogy egy-két perc alatt két-három gólt kaptunk, ennek egyértelműen mentális okai voltak, amiken sürgősen javítanunk kell, hogy visszafordíthassuk a szezont. A plusz-mínusz mutató érdekes statisztika, kicsit vegyesebb annál a kép, mint amit ez jelez – ennél a számnál jobban frusztrál, hogy mindeközben három siker után hat meccset vesztettünk zsinórban. Célkitűzésem, hogy minél többet tegyek a csapat sikeréért, és akkor az egyéni mutatók is javulni fognak, és a győzelmek is újra jönnek majd – mondta Stipsicz Bence.