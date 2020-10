Véget ért az álom, vissza a valóságba

Búcsúzott a nemzetközi porondtól a MOL Fehérvár FC, miután 3-1-es vereséget szenvedett a Standard Liège otthonában az Európa-liga-selejtező playoffjában. Vasárnap 20 órától már bajnoki rangadón vigasztalódhat a Vidi.

Az első félidő még teljesen rendben volt Belgiumban. Nikolics Nemanja szerzett vezetést a MOL Fehérvár FC-nek, de hiába volt benne a játékban, nem tudta növelni előnyét. A Standard Liège teljesen más felfogásban futballozott a szünet után, s egyértelműsítette, melyik a jobb csapat. Gavory távolról egyenlített, majd Amallah két tizenegyest értékesítve jutott a belga egylet az Európa-liga csoportkörébe.

– Először is gratulálok a Standardnak a továbbjutáshoz. Összességében megérdemelték, de úgy érzem, az első tizenegyesig egyenrangú partnerek voltunk – értékelt Márton Gábor, a MOL Fehérvár vezetőedzője. – Az elejétől kezdve többet birtokolták a labdát, amire készültünk is, ez a labdabirtoklási fölény az első félidőben nem sok veszélyt jelentett. Ebben a játékrészben jó kontralehetőségeink voltak, de elkapkodtuk őket, vagy a végén nem voltunk elég higgadtak, így nem tudtunk még egy gólt szerezni, emiatt van bennem hiány­érzet. Ha az egész sorozat elején azt mondják, hogy eljutunk a rájátszásig, biztosan nagyon örültünk volna, most viszont nem lehetünk elégedettek, mert szerettünk volna bejutni a csoportkörbe.

Nikolics szép gólt szerzett a 10. percben, de találata nem boldogítja a válogatott csatárt.

– Nagy esély előtt álltunk. Egy jó csapattal játszottunk, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk. Jól kezdtük a mérkőzést, jókor rúgtuk a gólt, de sajnálom, hogy aztán nem rúgtunk még párat, mert nagyon sok területet hagytak maguk mögött. A szünetig jól működtek a dolgok, talán túl sok energiát fordítottunk a védekezésre. Voltak olyan elfutásaik a belgáknak, melyeket góllal lehetett volna büntetni. Ez nem történt meg. A szünetben azt beszéltük, hogy próbáljuk meg kihúzni az első 15 percet kapott gól nélkül, mert tudtuk, hogy nagyon ránk fognak jönni. Ha ott találunk egy gólt, befejeztük volna a mérkőzést. Nem bírtuk ki, s az egyenlítés után nagyon domináltak, aztán jött az a két tizenegyes… Sajnálom nagyon, mert nagyszerű lett volna az Európa-ligában játszani ismét – vélekedett Nikolics, aki már a liège-i összecsapás után a vasárnapi, 20 órakor kezdődő Újpest elleni bajnokira fókuszált. – Túl kell tennünk magunkat a kiesésen, s már az Újpest ellen javítanunk kell, hogy elinduljunk azon az úton, ami bajnoki címhez és Magyar Kupa-győzelemhez vezet.