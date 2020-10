Véget ért a Vidi II. nyolc meccsen át tartó veretlensége

Nem sikerült folytatnia remek sorozatát a Mol Fehérvár II. csapatának az NB III. Nyugati csoportjában. Toldi Gábor együttesének szériája itthon a Lipót SE ellen szakadt meg a 15. fordulóban, miután 2-0-ra nyertek a vendégek. Igazi gólhelyzete nem volt a Vidinek, ám három tizenegyesgyanús szituációnál is néma maradt a játékvezető sípja.

Mol Fehérvár II.–Lipót SE 0-2 (0-2)

Székesfehérvár, Mol Aréna Sóstó, edzőpálya. Vezette: Gál Péter (Kovács Brankó, Vad).

Mol Fehérvár FC II.: Dala – Illés, Hajdinger (Menyhárt 57), Vágó, Dékei (Tóth B. 57), Kövesdi, Futács, Rónaszéki (Molnár 46), Elek, Zólyomi, Kojnok. Vezetőedző: Toldi Gábor.

Lipót SE: Dénes – Simita, Tóth, Füredi (Winkler 80), Kószás, Varga (Schillinger 69), Szabó (Harsányi 76), Kovalovszki, Zámbó, Farkas, Sváb. Vezetőedző: Varga Péter.

Gól: Kószás (9.), Szabó (44.).

Sárga lap: Kövesdi (68.), Futács (90.), ill. Farkas (80.).

Szinte napra pontosan két hónapon át tartó jó széria veszett oda vasárnap. A Vidi II. hat diadalt aratott és három döntetlent ért el augusztus vége óta. Igaz, a Lipót SE sem panaszkodhat, a község együttese jól kisütötte ezt a szezont, nemhiába állnak a tabella harmadik helyén. Bár nem a legjobb előzmények után érkeztek Fehérvárra, az előző fordulóban a helyi rangadón a Mosonmagyaróvártól kaptak egy hatost.

Futács Márkó és Elek Ákos először kezdett a Vidi II.-ben, a hórihorgas csatár tétmérkőzésen legutóbb az előző szezon utolsó fordulójában vonulhatott a kezdő sípszó előtt a pályára – még a nagy Vidiben. Elek még régebben…

Ők sem tudtak segíteni a csapaton. A több kulcsjátékosa nélkül felálló fehérváriak gyorsan gólt kaptak, egy ellentámadás végén Kószás Krisztián talált be, 0-1. A válaszra leginkább az első csapat száműzöttjei álltak a legközelebb, de egyikük megmozdulása sem ért büntetőt a játékvezető szerint. A 18. percben Futács Márkót rántották le, majd nem sokkal később Elek Ákost kaszálta el a kapus.

Labdabirtoklásban ellenfele fölé kerekedett a Vidi II., de a meddő mezőnyfölény a Lipót veszélyes ellentámadásaival párosult. A vendégek már a szünetre is kétgólos előny birtokában vonulhattak. A góllövőlista éllovasa, Szabó Lukáš tizenöt méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, megszerezve 16. gólját a bajnokságban, 0-2.

A fordulás után a masszívan védekező Lipót tartotta előnyét. Különösebb hazai ziccer nem akadt, de tizenegyesgyanús eset a második játékrészre is jutott. A 68. percben Kövesdi Péter tört be szép cselekkel a tizenhatoson belülre, majd egy védő szorításában a földre került, a játékvezető síp­ja ezúttal is néma maradt.