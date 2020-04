Vége a kéziidénynek is

A Magyar Kézilabda-szövetség nem várt az EHF határozatára, s az elnökség úgy döntött, a koronavírus-járvány miatt befejezettnek tekinti a honi pontvadászatokat.

Az MKSZ elnökségének döntése értelmében az NB I, az NB I/B, az NB II és a megyei bajnokságok, kupasorozatok küzdelmeit is lefújták. A 2019/20-as idényben nem hirdetnek bajnokot, s nincsenek kiesők sem, helyezéseket nem állapítottak meg.

Az európai kupaindulásra azok a klubok jogosultak, amelyek azt a 2018-19-es bajnoki helyezéseikkel kivívták.

– Nem titok, a férfi szak-ágat tekintve az elnökségben élénk volt a párbeszéd az európai kupaindulókról is, és egységesek és eltökéltek vagyunk abban, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy mind a Szeged, mind a Veszprém indulhasson a Bajnokok Ligájában. Erről tájékoztatjuk az Európai Kézilabda Szövetséget is. A rendkívüli helyzet rendkívüli döntéseket igényel, reményeink szerint ebben partner lesz az EHF is – fogalmazott a férfi szakág vezetője, Nagy László.

Kérdés, miként alakul a versenynaptár.

– A döntés értelmében a csapatok a 2020/2021-es idény sorozataiba a 2019/2020-as szezonra érvényes besorolás szerint nevezhetnek be, amennyiben ismét teljesítik a nevezés kritériumait – emelte ki a szövetség honlapján Rupp István, az MKSZ versenyigazgatója.