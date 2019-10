Vasárnapi alföldi randevú

Az Alba nyerni megy a lila-fehérekhez, negyedik győzelmüket szeretnék megszerezni vasárnap, 18 órakor.

Múlt hétvégén a Szeged látogatott a Gáz utcába, a hazaiak végig vezetve győztek 95-83-ra. Egyértelműen nyerni mennek Kecskemétre is, persze azzal mindenki tisztában van, hogy a KTE otthonában jobb védekezés szükségeltetik a győzelemhez, mint amit a kék-fehérek bemutattak a legutóbbi két derbin, Baranyában, illetve az SZTE ellen.

Bár lement négy forduló, a házigazdák mindössze kétszer léptek pályára. Előbb a nyitófordulóban kikaptak Pakson nagy csatában, 90-84-re, a harmadik körben pedig gond nélkül, 86-77-re győztek Szegeden. A második és a negyedik kanyarban nem voltak érintettek, mindkét meccsüket elhalasztották. Az ok prózai, Bács-Kiskun megye székhelyén a KTE meccseinek otthont adó Messzi István Sportcsarnok egyben rendezvényterem is, előbb a Neoton koncertje, utóbb egy másik esemény miatt nem tudták fogadni ellenfeleiket, a PVSK-t és a bajnok Falcót. Szombati program miatt került vasárnapra a fehérváriak hétvégi vendégjátéka is.

– A szegedieket megérdemelten vertük, nem volt kérdés, ki nyeri a találkozót. Fontos volt, hogy két kulcsjátékosuk, Krapics és Balmazovics játékát limitáltuk, bár a Kerpel-Fronius testvérek extrát nyújtottak, mindketten tíz pontot dobtak, a sikerünk nem forgott veszélyben. Erre készülünk a KTE-Duna Aszfalt ellen is. A házigazdáknál található az egyik legösszeszokottabb mag a hazai mezőnyben, évek óta náluk játszik Wittmann, Karahodzic és Djerasimovic, Bozo Djurasovic jó igazolás, miként az utolsóként érkező amerikai Thomas Cleveland is. Jó csapattal találkozunk, ezzel együtt természetesen a győzelem a célunk, ahogy a korábbi bajnokikon is. A bokaszalag-szakadást szenvedett Markovics Luka másfél-két hónapig nem léphet pályára, a többi játékosra számíthatunk – közölte Pethő Ákos, az Alba másodedzője.