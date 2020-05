Várja a balatoni lábteniszcsatát Tiber László

Az egykori válogatott futballista, Tiber László betartja a karantén szabályait. A nap 24 órájából csak kettőt tölt a lakásán kívül.

A Vidi egykori játékosa, Tiber László tavaly nyáron töltötte be 70. életévét, régi játékostársaival, barátaival ünnepelt. Nem titkolja, nagyon várja a nyarat, persze, nagy kérdés, hogy mennyi élményt nyújt számára az idei.

– A mi korunkban minden nyár élmény, hatványozottan várjuk a jó időt, ráadásul a Balaton közelsége is nagyon vonzó. Édesanyám 94 éves, nekem kell felügyelnem rá, a húgom negyven éve Zürichben él a családjával. Anyukám itthon háztartást vezet, főz – rám is –, minden nap én tőle hozom az ebédet. Néha panaszkodik, hogy itt fáj, ott fáj, akkor mindig hozzáteszem, nekem is fáj néha sok minden. Amikor tudok, leutazom a Balatonra, korábbi játékostársamat, Bódi Zoltánt gyakran látogatom Balatonszárszón. Sóstóra gyerekkorom óta járok, oda nagyon sok emlék fűz, a Fehérvári utcában, amit annak idején azért neveztek el így, mert szinten minden ház tulajdonosa koronázóvárosi. Amikor a hatvanas években parcelláztak, sokan vásároltak ott ingatlant. A kedvencem azonban Balatonakarattya, ahol a strandon a régi futballista társakkal, Nyilasi Tiborral, a két fiával, valamint Martos Győzővel, Vaszil Gyulával vívunk ádáz lábteniszcsatákat. Utóbbival váltottuk egymást, én Siófokra távoztam 1982-ben, ő pedig a balatoniaktól érkezett a Vidibe, fiatal játékosként. Az igazság az, az utóbbi években én kicsivel kevesebbet játszom, a két térdemet anno háromszor műtötték, futballozom ma is, de már nem tudok annyit mozogni, amennyit szeretnék.

Az egykori gólerős csatár – a Vidi örökranglistáján harmadik – betartja a karantén szabályait, ugyanis tiszteli a törvényt. Ugyanakkor nagyon várja, hogy javuljanak a viszonyok, mert a jó idő beköszöntével egyre nehezebb a lakásban maradni.

– A nap 24 órájából huszonkettőt a lakásomban töltök Fehérváron, de nem unatkozom. Sokat olvasok, most végeztem James Dean életéről szóló könyvvel, ő volt a kedvenc színészem. A kedvenc mondásait gyakran emlegetem én is. „Álmodj úgy, mintha örökké élnél, élj úgy, mintha ma meghalnál”. Valamint örök érvényű gondolata ez is: „Nem azt bánom, amit megtettem, hanem azt, amit nem”. Én is hosszú évtizedeken át igyekeztem így élni. Várom, hogy a sport ismét elinduljon, akár tévén keresztül is nézhessünk végre meccseket, de az igazi természetesen a meccsre járás lesz a fehérvári arénába. Sport nélkül nincs élet.