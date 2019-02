Várat magára a diadal

Két vereség után az EBEL középszakaszának harmadik fordulója előtt ugyancsak pont nélkül álló HC Bolzano vendégeként harcolt első győzelméért a Fehérvár AV19 jégkorong csapata.

A címvédő otthonában Kóger, Kuralt, Sille és Sárpátki is hiányzott, azonban már szóhoz jutott a héten szerződtett finn, Tuomas Vänttinen. A ketrec előtt ezúttal nem Carruth, hanem Kornakker Dániel kezdett. S akadt is dolga a fiatal magyar hálóőrnek, Findlay és Kuparinen lövését is blokkolta a kapus. Jó volt az iram, lendületes hokit villantott mindkét gárda, felváltva alakítottak ki helyzeteket. A kezdeti fellángolás után aztán inkább a mezőnyben harcoltak a csapatok, meddő csatát hozott a sok korcsolyamunka. A meccs első emberelőnye a fehérváriak előtt adódott, távolról Wishart, Hári és Koskiranta próbálkoztak, ám kihasználatlanul maradt a fór. Újra a kapuk forogtak veszélyben, a 16. percben Petan korongja állt meg a vonal előtt, ugyanakkor Harty és Sarauer összjátékából sem született gól. Azonban a 17. minutumban egy szép passzjáték nyomán Geiger készített elő Alexander Petannak, aki be is vágta a ziccert, 1-0.

Az első harmadból áthúzódó olasz kiállítás alatt Szabó Dániel kísérletét fogta Irving, azonban Harri Tikkanen kék vonalas torpedója már lyukat ütött a Rókák bástyáján, 1-1. Kiegyenlített volt a játék a helyzetek terén is, Harty, illetve Blunden is ígéretes támadás végén csalódott, majd Frigo és Brend összjátékát követően is védett Kornakker. Kimaradt fehérvári akciók után, a mérkőzés derekán Catenacci és Riley Brace indulhattak meg kettő az egyben, végül utóbbi mattolta a magyar kapust, 2-1. Nem változott a játék képe, hol itt, hol ott süvített kapura a pakk, de a Rókák örvendhettek nagyobb szerencsének. Paul Geiger a 33. percben talált be távolról (3-1), majd három perccel később egy kipattanót Angelo Miceli kotort át a gólvonalon, 4-1. A periódus végén sikerült kivédekezni egy emberhátrányt, ami lökést adhatott a záró harmadra.

Azonban az olaszok rettentő hamar letörték a fehérváriak lelkesedését, mert alig telt el 40 másodperc a játékrészből, mikor Frigo már az ötödik bolzanoi pakkot helyezte el a ketrecben. A folytatásban egyik csapat sem kerekedett felül a másikon, ahogy az egész összecsapáson továbbra is ki-ki harcot vívtak mezőnyben, s a kapuk előtt is, azonban a gólokat főként a hazaiak szállították. A 46. percben Petan kiállítását villámgyorsan büntették a kék-fehérek: Stipsicz Bence a kék vonalról bombázta a korongot Irving hálójába, 5-2. A találat után Sofron lövése akadt el, majd a Bolzano kapu előtti pillanatai maradtak hazai örömfaktor nélkül. A találkozó hajrájában a Volán játékosai előtt kisebb lehetőségek adódtak, míg Kornakkernek Miceli és Blunden löketét is hárítania kellett. A Bolzano háromgólos győzelmével a Fehérvár elé került a felsőházban, így már csak a Volán áll pont nélkül a tabellán. További eredmények: Vienna–KAC 4-1, Graz–Salzburg 4-1.