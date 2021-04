Van tartása a Vidinek

Közeleg a bajnokság vége, három fordulóval a zárás előtt még verseng az ezüst­éremért a Puskás és a Mol Fehérvár FC. A Vidi mezőkövesdi fordítása a csapategység újabb bizonyítéka.

3-1-re nyert a Mol Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 30. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry FC ellen. A hazaiak szereztek vezetést a 13. percben, Vutov bombázott a léc alá. Pintér Attila alakulata visszazárt, őrizte előnyét, azonban a fehérvá­riak egyre nagyobb nyomás alá helyezték a hazai kaput. Előbb ­Funsho Bamgboye egyenlített Dárdai passzából, majd az ifjú előkészítő jeleskedett, ifj. Dárdai Pál közeli találatával már a Vidi vezetett.

– Nagyon jól éreztem magam végig a pályán a Mezőkövesd ellen, örülök, hogy gólpasszal és góllal tudtam meghálálni Szabics Imre bizalmát. A bekapott gól után sem aggódtam, tudtam, hogy meg fogjuk fordítani a meccset. Hihetetlen az a csapategység, ami most jellemez bennünket. Mindenki küzd a másikért, mindenki hisz a másikban és persze saját magában is. Loictól parádés labdát kaptam, nagyszerű érzés volt ismét gólt szerezni a Vidiben – fogalmazott a találkozó után a szombaton 22. születésnapját ünneplő Dárdai Pál.

A Mezőkövesd rohant az eredmény után, de a 90. percben a csereként beállt Szabó Levente tett pontot a párharc végére. A csatár élete első élvonalbeli góljának, no meg a Vidi három pontjának is örülhetett.

– Nagyon jó érzés volt megszerezni az első gólom az NB I-ben. A kispadról mindenki biztatott, hogy keményen tegyem oda magam, mert hajtós volt a meccs. Mondták, hogy előbb vagy utóbb jön majd a lehetőség a gólszerzésre, s igazuk is lett. Szerencsére éltem is vele – beszélt találatáról a klub honlapjának Szabó Levente. – A csapat tagjai eszméletlenül hisznek egymásban, a stábban, fantasztikus a kapcsolat a játékosok között, a hangulat pedig kiváló. Nagyon jó csapat kovácsolódott össze ez alatt a pár hét alatt.

S az egyik kovácsmester az a Szabics Imre, akinek irányítása alatt nem kapott ki a piros-kék egylet, egy döntetlen mellett négy győzelmet aratott a Vidi.

– Sajnos gyorsan hátrányba kerültünk, pedig már az első játékrészben is jól futballoztunk. Mindenesetre a bekapott gól nagyon bosszantó volt, hiszen óriási energiákat kell mozgósítani, ha hátrányba kerülünk. Ugyanakkor le a kalappal a csapatom előtt, az én irányításom alatt már harmadik alkalommal sikerült hátrányból meccset nyerni. Mindez azt bizonyítja, hogy óriási a hite a játékosaimnak. Hisznek önmagukban és a csapattársaikban is. Büszke vagyok a fiúkra, és ha úgy alakul, akkor meg fogjuk csinálni negyedjére és ötödjére is – utalt arra a vezetőedző, hogy a Mol Fehérvár FC az MTK elleni kupaelődöntőn, valamint a DVTK elleni bajnokin, s most, Mezőkövesden is hátrányból talpra állva nyert. Vagyis mégis van tartása ennek a gárdának.