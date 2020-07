Van még lehetőségük az összecsiszolódásra

A kevesebb mint egy hónap múlva rajtoló bajnoki és Magyar Kupa-küzdelmekre készülő újvárosi vízilabdás hölgyek a Balatont is körbetekerték a közelmúltban.

Július 27–28-án rendezik a vízilabda Magyar Kupa csoportmérkőzéseinek első fordulóját, ami azt jelenti, hogy legkésőbb 17 nap múlva elindul a 2020/2021-es idény a dunaújvárosi vízilabdázók számára. A tavaly decemberben MK-győztes újvárosiak felkészüléséről Mihók Attila, az együttes vezetőedzője nyilatkozott.

– Fordulóponthoz érkezett a felkészülés, ugyanis egy nagyon hosszúra nyúlt, szélsőséges fizikai fejlesztés után most már a vízilabdajátéknak az összefüggéseire koncentrálunk. A csapatnak az a része, amely a válogatottal nem vett részt januárban az összetartáson, majd a versenyeken, azóta felkészülést végzett. A balatoni biciklitúrával ezt az időszakot lezártuk, most már befelé megyünk a terhelésbe, rövidülnek az erő- és állóképesség-fejlesztő edzések, s a labdatechnikai és taktikai edzések darabszámát növeljük. Edzőmeccseket, kétkapukat is játszunk más csapatok ellen, hogy minél inkább fel tudjuk venni ismét a szükséges vízilabdatempót.

A keret, ha nagymértékben nem is, valamelyest változott a legutóbbi szezonhoz képest. Az együttes Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes hálóőre, Laura Aarts befejezte aktív pályafutását, míg a klubot 2014 óta erősítő, Európa-bajnoki bronzérmes Vályi Vanda a Ferencvárosnál folytatja. Több kulcsjátékos, köztük Gurisatti Gréta viszont maradt a klub kötelékében, míg Lekrinszki Gina, Szilágyi Dorottya, Mucsy Mandula és Magyari Alda az érkezők táborát erősíti.

– A négy érkezőből ketten komoly újvárosi múlttal rendelkeznek. Szilágyi Dorkáról azt mondom, hogy még mindig sokkal inkább dunaújvárosi játékos, mint bármi más, s Gina is töltött már nálunk egy szezont, szintén nem idegenként érkezett. Mandula és Alda pedig a különböző válogatottakból ismerhetik mind a játékosokat, mind engem – Mandula a 2019-es Universiá­dén aranyérmes csapatomban is szerepelt. Ebben a sportágban viszonylag nehéz idegen arcot látni, vagy innen, vagy onnan ismerik már egymást a lányok, úgyhogy ezzel nem volt gond. Az összecsiszolódásra pedig még van időnk, pont erre jók ezek a kétkapuk, amiket játszunk, hogy letisztuljon mindenkiben, mik az elvárások, mind posztonként, mind csapatszinten. Szerintem két hét múlva már mindenki tisztában lesz a részletekkel, összeáll a fejekben az azonos játékkép.

Ami a taktikát illeti, az „ami nem romlott el, azt nem kell javítani” elvet követve nem forgatja fel csapatát a szakvezetés a jövőben sem.

– Nagy változtatással nem készültem, továbbra is a fizikumot preferálom mindenek­előtt, és a nagyon fegyelmezett, letisztult játékrendszert. Ezenkívül ami változás beállhat, az a játékoscserék révén lehetséges. Gondolok itt arra, hogy még erősebb center­játékra vagyunk alkalmasak, vagy hogy Dorka érkezésével egy újabb nagyon erős átlövő pozíciónk lett betöltve – gyakorlatilag egy válogatott átlövő sorát tudjuk kiállítani. A sebességet tekintve Mucsy Mandula és Szellák Csenge sikeres beépülése hozhat majd némi előrelépést.