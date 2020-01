Változásokat hoz a következő idény a futballban

A Magyar Labdarúgó Szövetség az OTP Bank Liga 18. fordulója előtt hivatalos weboldalán számolt be a honi labdarúgást érintő jövőbeni újításokról.

Az MLSZ elnöksége a következő, azaz a 2020/21-es idénytől 25 főben maximalizálja az NB I-es csapatok játékoskeretét, ugyanakkor bérsapkával kívánja meggátolni a „csillagászati” költekezést. A Magyar Kupa lebonyolítása is változik: jövőre már minden forduló párharca egy mérkőzésen dől el. Vagyis akár a MOL Fehérvár FC és az Újpest is maximum csak egyetlenegyszer csap össze a kupasorozatban, nem úgy, mint idén, február 11-én és 19-én. No meg ma, 19.30-kor. Mert a fehérváriak és a lilák szinte az unalomig gyűrik egymást a következő hetekben, a kupasorozatban és az OTP Bank Ligában találkoznak. Azért az egyhangúságra biztos nem lesz panasz, hiszen nem csupán a tét, de a presztízs is pikantériával fűszerezi a két alakulat párharcait. A mostani lesz a két gárda 110. bajnoki összecsapása, az eddigi 109 mérkőzés során a Vidi 46 alkalommal nyert, 23 döntetlen mellett az Újpest 40 sikert aratott.

Gólgazdag meccseket vívnak egymással, hiszen átlagosan három találat esik az egymás elleni randevúkon. Az utóbbi éveket a piros-kékek fölénye jellemzi, azonban az Újpest többször megtréfálta a Vidit. Mint például legutóbb, a most futó pontvadászatban 2-0-ra nyertek a lilák Fehérváron. Van miért visszavágnia Joan Carrillo alakulatának, de nem a bosszúvágy tartja tűzben Kovácsik Ádámékat. Ugyanis a bajnoki álmokat még nem feledő fehérvá­riaknak nyerniük kell a Szusza Ferenc Stadionban, ha lépést akarnak tartani, vagy esetleg közelebb kívánnak férkőzni az immár hat ponttal előttük álló Ferencvároshoz.

A Honvéd ellen egy hete pontokat hullajtó MOL Fehérvár FC esélyesként lép ­pályára Újpesten, mert a fővárosiak játékoskerete gyengült a télen – az NB II-es Vasasba igazolt az élvonal góllövőlistáját vezető Feczesin Róbert –, s nincs is formában Nebojsa Vign­jevics alakulata, legutóbb egy négyest kapott a Debrecentől.

– Ebben a bajnokságban nehéz megmondani, hogy melyik csapat milyen erősségű. De nekünk tudnunk kell, hogy bárki ellen képesek vagyunk nyerni. Ha egy csapat az egyik hétvégén több góllal kikap, a következő fordulóban javítani szeretne. Ez az Újpestre is igaz. Kemény meccs lesz, mert az Újpest küzdeni fog, s támadószellemben futballozik – vélekedett a Budapest Honvéd ellen hosszú kihagyás után visszatérő védő, Paulo Vinícius. – A Honvéd elleni meccsen karakteres, harcos, intenzív csapat benyomását keltettük, megérdemeltük volna, hogy gólt szerezzünk. Természetesen nem jó döntetlent játszani hazai pályán, főleg így, hogy amit intenzitásban és harcosságban mutattunk, az jó volt. A jövőben ilyen játékra lehet számítani tőlünk, legalábbis hazai környezetben. Az utolsó passzokra, a befejezésekre, az egy-egy elleni küzdelmekre kell jobban összpontosítanunk.