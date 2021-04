Válogatottal erősített a Hydro Fehérvár AV19

Két éves szerződést kötött a fehérvári klubbal a MAC Újbudában profivá váló 24 éves csatár.

Az előző szezonban szereplő legénységből hat csatár mellé csatlakozott a fővárosból Székesfehérvárra igazoló támadó. Bartalis István, Hári János (mindketten hosszú távú szerződéssel rendelkeznek), Toni Kähkönen, Alexander Petan, Anze Kuralt, valamint Mihály Ákos mellé csatlakozott (védőként: Szabó Bence, Paul Geiger, Tim Campbell, Horváth Milán, illetve kapusként Kornakker Dániel folytatja biztosan kék fehérben).

Terbócs István Újpesten kezdett jégkorongozni, majd serdülőként csatlakozott a MAC-hoz. Ifjúsági játékosként nemcsak a magyar és osztrák U18-as és U20-as bajnokságban, de a szlovák juniorliga második vonalában is szerepelt, majd tagja volt a korosztályos magyar válogatottaknak is. A felnőttek között a 2015/2016-os szezonban mutatkozott be, a MAC Budapest együttesében a 2017/2018-as évadban Erste Liga-győzelmet ünnepelhetett. A fővárosi együttes tagjaként a szlovák Extraligában is megmutatta magát, a 2018/2019-es évadban pedig a tagja volt a divízió I/A világbajnokságon szereplő magyar válogatottnak, majd az olimpiai selejtező keretének is. A játékost már a napjainkban lezárult szezon elején megkörnyékezte az AV19.

– Még nem játszottam ebben a ligában, csak az ICE-ban szereplő csapatok ellen, de úgy gondolom, meg fogom állni a helyem Székesfehérváron. Tudom, hogy még keményebben kell, hogy készüljek a szezonra, mint az eddigiekben, hiszen míg az Extraliga technikásabb hokira alapul, az ICE-ban a fizikális játék kerül előtérbe, de úgy látom, ez a stílus fekszik nekem is inkább – mondta Terbócs István.