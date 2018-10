Válogatott támadó a Bikáknál

A Duna­újvárosi Acélbikák idei tizennegyedik mérkőzésüket játsszák péntek este 18 órakor az EC Vienna Capitals II ellen. a piros-fehéreknél bemutatkozhat a csapat új szerzeménye, a 37 éves Dubek Vladimir.

A Komáromban született Dubek Vladimir nem ismeretlen a magyar jégkorongszurkolók előtt, ugyanis a csatár azok után, hogy Zólyomban végigjárta a szamárlétrát és bemutatkozott a szlovák Extra­ligában is, a 2004/2005-ös szezonban Újpestre igazolt, ahol összesen tizennégy szezont húzott le. Az akkor még csak szlovák állampolgárságú center hat évet töltött el a liláknál, majd Miskolcra szerződött. Borsodból a Ferencvároshoz került, a Fradit három éven keresztül erősítette az időközben a magyar válogatottba is behívott támadó, aki a Mol és az Erste Ligában lejátszott 379 mérkőzésén 383 pontot (148 gól, 235 assziszt) ért el eddig. Pontjai számát ezentúl Dunaújvárosban gyarapíthatja, ugyanis a játékos már a héten bekapcsolódott a munkába, és a tabellán kilencedik helyen álló Vienna Capitals II elleni találkozón akár már jégre is léphet az Acélbikáknál.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A DAB a legutóbbi három fordulóban egyaránt vereséget szenvedett, a bécsiek ellen azonban így is Antti Karhula legénysége az esélyesebb.