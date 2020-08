Válogató és vidékbajnokságon eveztek a legjobbak

Szombaton és vasárnap a Velencei-tavi Vízi Sportiskola (VVSI) hazai pályáján mérte össze erejét a magyar evezősport színe-java.

Szikrázó napsütés, 30 fok feletti hőmérséklet, már-már túlságosan jó idő fogadta a Vidék Bajnokság és Válogató Verseny alkalmából a Velencei-tavi Evezős Pályára érkezőket. A VVSI pályája bő egy hónap alatt másodszor adott otthont a honi evezés krémjének, július 8-án ugyanis ugyanitt tartották az I. Válogatóversenyt. Ahogy akkor, úgy a hétvégén is három kontinensviadalra keresték a legrátermettebb beülőket: szeptember 5–6-án Németországban, Duisburgban az U23-as Európa-bajnokság, szeptember 26–27-én, Belgrádban az Ifjúsági Európa-bajnokság, míg október 9–11-én a lengyel Poznanban a felnőtt Európa-bajnokság zajlik majd.

Evezőssportban sem csak a húszéveseké a világ, azonban a válogató mellett masters, azaz harminc év fölötti kategóriában is versenyeztek hölgyek-urak, köztük – a VVSI színeiben – az a Nagy-Kapócs Anikó, aki az 1988-as és az 1992-es olimpián is képviselte hazánkat és Fejér megyét. A „D”, 50–55 éves korosztályban induló rutinos versenyző négypárban második lett, egyéniben szintén második, míg kettesben két harmadik helyet szerzett.

– Amennyire ebben a korban is lehet csúcsformáról beszélni, azt inkább a két héttel ezelőtti, szegedi országos bajnokságra időzítettem, sikerrel. Azt gondolom azonban, hogy mi mastersként – a magunk módján – formában vagyunk. A D kategória egy viszonylag kiegyenlítettebb, erősebb mezőny, ekkorra érnek meg a hölgyek is – ekkor vannak abban a korban, amikor a gyerekek már kirepültek, és több idejük van a saját hobbijukra. Én is így voltam ezzel, a mezőny pedig hála istennek nagyon erős, vannak kemény ellenfelek.

A kétszeres olimpikon masterstársaival együtt példaképként szolgálhat a fiatalabb generációk számára, akik sokat tanulhatnak tapasztalt klubtársuktól.

– Több szempontból is fontosnak tartom a mastersversenyzést, egyrészt az egészséges életmód miatt, másrészt a példamutatás miatt a fiatalok felé. Emellett kell hogy az ember éljen a hobbijának, legyenek céljai, motivációja, még ötvenen felül is. Sosem szabad feladni, mindig meg kell találni azt, amiért érdemes küzdeni. A fiatalok felé igyekszem finoman adagolni a tanácsokat, hiszen kevés tapasztalatuk van még, nem lehet olyat mondani nekik, amire még nem értek meg, hogy megértsék. Én most csak egy rövid időszakban vettem részt segítő edzőként a felkészülésben, ezalatt próbáltam odafigyelni rájuk, és segíteni őket, amiben csak lehetett.

A hétvége válogatófunkciójához visszatérve, a legnagyobb reményeket Turi Péterhez fűzték a VVSI szakvezetői, aki U23-as kategóriá­ban a ferencvárosi színekben versenyző Galcsó Vencellel egy hajóban győzött az I. Válogatón könnyűsúlyú kétpár­evezősben 2000 méteren. Ezt a szép eredményt sikerült ezúttal is elérni, 6:25-ös idő után ezúttal 6:40 alatt értek célba.

– Mi sem számítottunk rá, hogy olyan jó eredményt fogunk elérni az első válogatón, hiszen még a felnőttválogatottat is sikerült legyőzni, de ezek után már itt is a győzelem volt a célunk – nyilatkozta a 21 esztendős Turi. – Két héttel ezelőtt az országos bajnokságon egypárevezősben Vencel előtt olyan 30-40 centivel értem az első helyen célba, úgyhogy ez is mutatja, jelenleg mi vagyunk a legjobb U23-asok ebben a kategóriá­ban. Fizikailag már két-három éve is képes lehettem volna ilyen teljesítményre, ám egy komolyabb betegség miatt ki kellett hagynom a szezont, míg tavaly fejben nem koncentráltam eléggé. Ezzel a sikerrel 99 százalékos biztonsággal mondható, hogy ott leszünk az Eb-n, a végső szót azonban a szövetségi kapitány mondja majd ki.

További szép eredményeket értek el még a VVSI versenyzői: Nagy Zsófia női tanuló kategóriában 1. helyezett lett, Vécsei Zsolt masters kategó­riában négyesben és kettesben is győzni tudott.