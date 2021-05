Vállalható vereséget szenvedett az Alba Fehérvár KC

A női kézilabda K&H Liga 25. fordulójában, a szezon utolsó hazai meccsén a bajnoki cím várományosa, az FTC-Rail Cargo Hungária csapata 11 góllal győzte le a sok fiatallal felálló Alba Fehérvár KC-t.

A bajnoki tabellán, a pontvadászat hajrájában FTC és a Győri Audi ETO KC azonos pontszámmal áll az első és a második helyen, az egymás elleni eredmények a Fradinak kedveznének a bajnokság végén. A hátralévő fordulókban az FTC az Albán kívül az MTK-val otthon játszik, míg az ETO a DVSC-vel (i) és a Mosonmagyaróvárral (o) mérkőzik, úgyhogy az esélyek erősen a fővárosiak mellett szóltak a Köfém csarnokban is. Szombaton a fehérváriak Érden a második félidőben nyújtott teljesítményükkel legyőzték vendéglátóikat, megkönnyebbülhettek, elkerültek a kiesési zónából, az FTC pedig Debrecenben aratott sikert.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy-egy találkozó rangját a szurkolók jelenléte is meghatározza, a fővárosiakat legutóbb Debrecenbe 74-en kísérték el, de most egészen biztosan többen látogattak el, megtöltötték a számukra kijelölt zónát. Aztán a 10. perc táján megékeztek a hazai drukkerek is, úgyhogy régen hallott hangulatban élvezhettük a mérkőzést.

Triscsuk Krisztina civilben ült a lelátón, ám mint elmondta, nincs baj, nem sérült, csupán pihenőt kapott a Hungast Szombathelyi KKA elleni utolsó bajnoki előtt.

Temes Bernadett és Emily Bölk gólpárbajával indult a mérkőzés, mindketten kétszer voltak eredményesek. A folytatásban azonban szép lassan ellépett ellenfelétől a Fradi, bár az Albának is megvoltak a lehetőségei, ám ezek rendre kihasználatlanok maradtak. Így nem lehetett csodálkozni azon, hogy közel ötperces gólcsend következett, melyet Gerhát Kincső felsősarkos találata oldott fel (3-5). Ráadásul a hazaiak védekezése nem bizonyult igazán acélosnak, bár a beállóban az első félidőben legalább húsz percnyi játékidőt kapó 18 éves Kertész Korina egyáltalán nem volt megilletődött, és harcolt becsülettel. Ettől függetlenül elkezdtek potyogni a gólok – főként a zöld-fehérek részéről. Az olló fokozatosan nyílott Schatzl Nadinnal nem tudtak mit kezdeni a szélen, sorozatban lőtte a gólokat, ötször mattolva Dányi Bernadettet. A 29. percben lett először tízgólos különbség Pásztor Noémi beállóból talált be.

A pihenő után a frissen beállt Tea Pijevic üres kapus góljának tapsolt a hazai tábor, és némi meglepetésre egy időre alábbhagyott az első félórában látott lendület. Más kérdés, hogy Kovács Anett a szélen kedvére fickándozhatott, és élni is tudott ezzel öt alkalommal. A 43. percben pedig „történelmi eseményre” került sor, beküldte Elek Gábor Háfra Noémit, aki két pillanat múlva húgával, Lucával került szembe a saját térfelén. A nővérek nem bántották egymást, sőt egy pacsira is sort kerítettek. Nemcsak a Fradi mestere forgatta csapatát – igaz ő mindezt úgy teheti meg, hogy válogatottakat „húz” ki a kalapból, Józsa Krisztián viszont zsinórban adott sanszot az ifista korú lányoknak, Kubina Molli a kapuban néhány szép védéssel vétette magát észre, Sulyok Réka pedig beállása után nyomban gólt ragasztott Janurik Kinga hálójába az 56. percben. Többek között ennek is köszönhető volt, hogy a végére egész vállalható eredménnyel zárult az összecsapás.

– Az első félidőben kicsit izgulósan kezdtünk, és talán kissé hitetlenek is voltunk. A szünet után jól álltak be a fiatalok, ennek nagyon örülök, mert ennek a klubnak ez lehet a jövője. Csináltak olyan dolgokat, amelyeket gyakorlunk, és örülök annak, hogy ezek visszaköszöntek a mérkőzésen – mondta Józsa Krisztián a lefújás után.