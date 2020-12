Vajon visszavág az őszi vereségért a PAFC a Vidinek?

Különös ízt ad a kedd esti megyei futballrangadónak, hogy a tabella két dobogósa csap össze egymással az OTP Bank Liga 15. fordulójában. A MOL Fehérvár–Puskás Akadémia találkozó 20.15 órakor kezdődik.

Melyik az a csapat, amelyik az elmúlt bő egy évben győzni tudott a MOL Aréna Sóstóban? Segítünk! Ha 2019. november elejével zárjuk a visszatekintést akkor a Paks, és bizony a Vidi kedd esti megyei riválisa a Puskás Akadémia! Az a fiaskó Marko Nikolics fehérvári pályafutásának vetett véget. Hasonlóval – mármint edzőváltással – nem kell számolni Székesfehérváron. Bár Fiola Attiláék betliztek Pakson két héttel ezelőtt, a hétvégén magabiztosan, 4-1-re verték a bajnokság csikócsapatát, a Budafokot.

Vélhetően nem lövünk mellé azzal a megállapítással, hogy Felcsúton ősszel megremegett a kispad Hornyák Zsolt alatt. Az öltözői villongások és a vereségek már csak a múlt sötét árnyai, összeszedte magát a PAFC és négymeccses veretlenségi szériájának köszönhetően már a harmadik a tabellán, mindössze három pont hátrányban ott lohol – az egy meccsel kevesebbet játszó – MOL Fehérvár nyomában. A pályán sem volt nagy különbség a két együttes között szeptemberben. Ki tudja mire lett volna képes a koronavírus-járvány sújtotta PAFC, ha jobb erőnlétben vág neki a Vidi elleni találkozónak. 1-1-es állásnál nyolcvan percig bírták a gyűrődést a felcsútiak, majd Petrjak és Zivzivadze gólja eldöntötte a három pont sorsát.

Kiss Tamás a PAFC honlapjának adott interjújában azt mondta, ha végig sikerül úgy játszaniuk, mint az Újpest elleni pénteki bajnoki második félidejében, meglephetik a piros-kékeket Székesfehérváron. Hornyák Zsolt a Puskás mestere szerint még annál is jobb teljesítmény szükséges Sóstón.

– Jól ismerjük a Vidit, nagyszerű csapat, remek kvalitású labdarúgókkal, olyanokkal, akik bármikor képesek egy villanásra, igazságtalan lenne bárkit is kiemelni közülük. Annak kifejezetten örülök, hogy támadó szellemű, kreatív futballt preferáló csapattal találkozunk kedden, mert az ilyen meccsek a tévé előtt ülők számára is lényegesen élvezetesebbek. Minden mérkőzésen győzni akarunk, lehetőleg úgy, hogy a közönséget is kiszolgáljuk, akkor is, ha csak a képernyők előtt követhetik a mérkőzéseket. Remélem, ha gyorsan és precízen futballozunk, mindkét törekvésünkben sikeresek leszünk kedd este – zárta gondolatait a szakvezető. Ami Vidit illeti, a Budafok elleni diadal jót tett a csapat renoméjának, ám hiába a hazai veretlenség, az elhullajtott pontok miatt már jelentős lemaradásban van a címvédő Ferencváros mögött. Szinte bizonyos, hogy még néhány botlás, és végleg elúszik a bajnokság.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA