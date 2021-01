Vajon melyik arcát mutatja majd a Vidi?

Köszörülnie kell a csorbán a MOL Fehérvár FC-nek az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 18. fordulójában. Szombaton 19.30 órakor a tabella tizedik helyén álló Budapest Honvéd alakulatát fogadja a Vidi.

Kevés olyan csapat szerepel a labdarúgó NB I.-ben, mely ellen negatív lenne a MOL Fehérvár FC mérlege. A Budapest Honvéd az egyik ilyen gárda. A kispestiek és a fehérváriak eddig 107 bajnoki összecsapáson mérkőztek meg, a Honvéd 46-ot nyert, míg a Vidi 40 alkalommal gyűjtötte be az összes pontot, 21-szer pedig nem bírtak egymással a felek. Mint például a most futó pontvadászat első körében sem, Balogh Norbert és Traoré Boubakar góljaira válaszolt Loic Nego és Ivan Petrjak a 2-2-vel zárult fővárosi rangadón. 2020 januárja óta, azaz három meccsen sem született győztes e párharcban. Előtte azonban a Vidi hatmeccses győzelmi szériát hintett, a Honvéd legutóbb azon az ominózus „bajnoki döntőn”, 2017. május 27-én nyert, 1-0-ra. Akkor Eppel Márton találata vitt aranyat Kispestre, a csatár azonban most a kiesés ellen harcol együttesével.

Ugyan 10 pontos a lemaradása a Ferencváros mögött, de a Vidi a bajnoki címért fut versenyt, így nincs más választásuk a piros-kékeknek, nyerniük kell szombat este. A MOL Aréna Sóstó pályamunkásai mindent megtettek a sikerért, a téli időszak ellenére is kiváló játékteret varázsoltak a lelátók elé. Megszokni ugyan nem lehet, de tudvalevő, nézők most sem lesznek a stadionban, s már nem lehet ott a Vidi saját nevelésű játékosa, Géresi Krisztián sem. A klub ugyan szerződést hosszabbított a 26 éves támadóval, de egyből kölcsön is adta a Puskás Akadémia FC-nek. Küsü a több játéklehetőség reményében futballozik 2021. december 31-ig Felcsúton. A deréksérüléséből két és fél év után felépült Géresi hat bajnokin szerepelt idén, a Magyar Kupában két meccsen egy gólt szerzett és három gólpasszt osztott ki.

Gólok és gólpasszok elkelnének a pályára lépő játékosoknak is. A fehérváriak legutóbb Kisvárdán szenvedtek rendkívül fájó vereséget, a 2-1-es fiaskó sokat jelenthet a végelszámolásnál. A kisiklást a Honvéd magabiztos legyőzésével lehet orvosolni.

A kispestiek a kiesés elől menekülnek, számukra is minden egyes pont hatalmas jelentőséggel bír. Ezért télen megerősítette keretét a Pisont István dirigálta együttes. Ugrai Roland, Kálnoki-Kis Dávid és Tóth-Gábor Kristóf távoztak a csapattól, míg Nir Bardea, Bőle Lukács, Lukas Klemenz és Nagy Dominik a piros-feketéket erősíti. Azonban a tavaszi idény első meccsén még nem érett össze az új Honvéd, a ZTE csapatával 2-2-es döntetlent játszottak.

A mérkőző feleket 14 pont választja el egymástól. A Fehérvár a második 32 egységgel, míg a Honvéd a tizedik, 18 pontot gyűjtve eddig.