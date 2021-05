Üzenetek tömkelege – Csizmadia Csaba nem bán semmit, várja az új feladatot

Két hete távozott a Budafok futballcsapatának éléről a 12-szeres válogatott védő, Csizmadia Csaba. A Paks elleni, 9-2-es vereség után mondott le, azóta családjával pihen és tévén nézi a meccseket.

Marosvásárhelyen született, tiniként került Kecskemétre, majd 19 évesen a Vidiben mutatkozott be az élvonalban. A drukkerek imádták csupa szív játéka és fontos góljai miatt. Játszott az osztrák Bundesligában, Mattersburgban, a horvát bajnokságban, az olasz másodosztályban, a Fradiban, Gyirmóton, Pápán, játékoskarrierjét Budafokon fejezte be, hirtelen vette át a kiesés elől menekülő együttes irányítását. Benntartotta őket a második vonalban, egy évvel később feljuttatta a legmagasabb osztályba. Az élvonalban remekül kezdtek, ám az utóbbi hetekben három vereség következett, a tolnaiak elleni ki­ütéses vereség után úgy döntött, feláll a BMTE kispadjáról.

– A lemondásom utáni pár nap eseménydús volt, folyamatosan telefonálgattam, kollégák, barátok, ismerősök, játékosok hívtak, Fehérvárról is nagyon sokan kerestek, rengeteg barátom van a városban. Sokan biztattak, többen hívtak, mint tavaly tavasszal, amikor feljutottunk. A családdal sok időt töltöttem, furcsa is volt az elmúlt két hétvége, mielőtt edzősködni kezdtem, játékosként voltam érdekelt szombaton vagy vasárnap. Meccsen a lemondásom óta nem voltam, tévén néztem az első és második liga összecsapásait, nyilván a volt csapatom meccseit is megtekintettem.

Amikor arról faggatom, mennyi a valóságalapja, hogy a nyártól a kieső Miskolc irányítását veszi át, azt mondja, mendemondákkal nem foglalkozik. Az biztos, a horvát tréner, Zoran Zekic távozik, a zuhanyhíradó szerint két jelölt van a borsodiak kispadjára, a Videotonban anno szintén sikeres éveket töltő – ugyanúgy jobbhátvédként futballozó – Kuttor Attila és Csizmadia.

– Bedobták a két nevet, nem szeretnék mondani semmit ezzel kapcsolatban. Most pihenek, ami rám is fér, aztán természetesen szeretnék majd munkába állni. Állok a feladatok elébe, ha olyan lehetőséget kapok, amit magamhoz közel állónak érzek, igent fogok mondani. Ez lehet első vagy másodosztály, ha a klub vezetői úgy gondolják, velem szeretnék megvalósítani a céljaikat. Dolgozni akarok, hiszen ez az életem. Mivel fiatalon, 34 évesen eljutottam az NB I-be edzőként, szeretnék maradni a legmagasabb szinten, de belevágok, ha olyan helyre hívnak a másodosztályban, ahol adottak a feltételek. Az elmúlt két és fél évem hullámvasút volt, mondhatom, döntően fent voltam a csapatommal. Sok dolgot tanultam, van már NB I-es tapasztalatom edzőként is. Akivel beszélek, mindenki azt mondja, sikeres két és fél év van mögöttem, még akkor is, ha újoncként nem tudtunk bennmaradni az él­vonalban.

Néhány hete sem utalt arra semmi, hogy hirtelen ér véget a budafoki szerepvállalása. A DVTK elleni, 2-1-es hazai vereséggel nehéz helyzetbe került a csapat, amely 5-0-ra kikapott Egerszegen, aztán otthon 9-2-re a Pakstól, a derbit követően Csizmadia felajánlotta a lemondását, amit a klub vezetése elfogadott.

– Budafokon egy ­családba kerültem, nem akartak meneszteni, a Diósgyőr elleni vereség előtt beszéltem Jakab Jánossal, aki két és fél éve felkért a feladatra, közölte, a szezon közben nem lesz változás, én fejezem be az idényt, bárhogy is alakuljanak az eredmények. Azonban a Paks elleni ­meccs után egy edzőnek éreznie kell, mikor ajánlja fel a lemondását. A sportigazgatónak, Oláh Lórántnak mondtam, az lesz a legjobb, ha távozom, közölte, aludjak rá egyet, de én nem változtattam az állás­pontomon. Ha a munkám annyit ér, hogy kilenc gólt kapunk, nem szabad folytatnom. A döntést nehéz szívvel hoztam meg, de nem bánok semmit. A vezetőséggel és a játékosokkal végig remek volt a kapcsolatom, ha sérülésekkel nem küzdünk, a vírus nem tizedel bennünket, talán másként alakul minden. Volt időszak, amikor összesen nyolcan edzettünk. A szezon kezdetén volt hárommeccses győzelmi szériánk, álltunk a 3. helyen is, azonban tudtuk, ez nem reális, de természetesen bíztunk a bennmaradásban.

Megjegyzem, a futballról alkotott filozófiáján vélhetően a folytatásban sem változtat, támadószellemű csapatokat küld majd pályára, azonnal válaszol: „Minden csapat annyit támad, amit az ellenfél enged neki. A szervezettségben hiszek, amikor minden játékos tudja a feladatát támadásban és védekezésben. Ha ez megvan, nem lehet probléma.”