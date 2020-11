Útra kel a Volán

Megközelítőleg 4500 kilométert utazik a Hydro Fehérvár AV19 csapata a következő két hétben. Az ICE Hockey League-­ben teljesítendő sorozatban hat idegenbeli mérkőzésre a korábban felborult bajnoki menetrend kiigazítása érdekében van szükség.

Ezzel a kilométer-teljesítménnyel a Télapó lappföldi otthonát oda-vissza megjárná a Volán. Ám Rovaniemi helyett hat osztrák, olasz és szlovák városban fordul majd meg – és majdnem mikulás lesz, mire ismét az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban lép jégre. Ezen és a jövő hét végén huszonnégy órán belül kétszer is játszanak. Erdély Csanádék eddig öt idegenbeli meccsen öt pontot szereztek, Bécsben büntetők után, Villachban simán győztek, Grazban vállalható vereséget szenvedtek, a klagenfurti fiaskó azonban fájó. Ám ezt remekül ellensúlyozta az utóbbi két hazai mérkőzés: a Graz legyőzése és a szétlövés után pontot hozó Bécs elleni csata.

Szombat este a nem túl acélos, a középmezőny aljához tartozó Innsbruck várja a Hydro Fehérvár AV19-et, vasárnap este pedig a felső- és alsóház határán táncoló Dornbirn otthonában vizitál a csapat. Aztán Pozsony, Salzburg, Bolzano és Linz lesznek az állomások. Ebben az időszakban valamelyest kiegyenlítettebbé válik a csapatok lejátszott meccseinek száma. A Salzburg és a Bolzano is csak hét fordulót tudott le, míg a Volán például tizenegyet. Ha jól teljesít a csapat, akkor nagy eséllyel a felső- és alsóház mezsgyéjén kanyarodhat rá a több hazai meccset is hozó decemberre. Nem lenne rossz, ha a mikulás a jelenleg is elfoglalt negyedik helye környékén érné a Fehérvárt!