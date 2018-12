Ütőt ragadtak az amatőrök is

A Hétvezér Általános Iskolában rendezte a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség a megyei téli amatőr asztalitenisz-versenyét, melyre egyéni, páros, illetve ép és fogyatékkal élő kategóriákban lehetett nevezni.

A nem hivatásos pingpongosok számára általában december hónapja az igazi megmérettetés időszaka Székesfehérváron. A Fejér Me gyei Szabadidősport Szövetség hagyományos amatőr asztalitenisz-versenyén 7 és 74 év közöttiek indultak, hogy eldöntsék, ki a legjobb e vidéken. A szervezet ezenfelül lehetőséget biztosított minden olyan ütőt ragadó kisdiák számára is, akik a tanulásban valamilyen módon akadályozottak, elmúltak már hétévesek, de nem töltötték még be a tizenkilencedik életévüket.

A visszatérő, egymás technikáját már jól ismerő versenyzők mellett szerencsére mindig felbukkannak új arcok. Ők vagy a kiírást látva kaptak kedvet a játékhoz, vagy egy-egy ismerős meghívására érkeztek. Többen hajdani játéktudásukat elevenítették fel egy esetleges hosszabb kihagyás után.

Női egyéniben Göde Andrea végzett az élen, megelőzve Schlauszkyné Csillát, ezt követően egy csapatot alkotva megnyerték a párosok versenyét a Bartháné Csibi Andrea, Juhászné Ágnes duó előtt. Az I. korcsoportban Németh Ottó lett a legjobb férfi egyesben, akit Németh László, valamint Nagy Balázs követett, a II. korcsoportban pedig Kossa Sándor, Sellei Mihály és Kalocsai Sándor volt a sorrend. A párosok csatáját a Kossa Sándor, Németh Ottó kettős zárta az élen a Sellei Mihály és Simon János ellen elért győzelemmel.

Fiú egyéniben Kovács Bence aratta le a babérokat Viszuger Zoltánt legyőzve, míg kettesben a Neilinger Levente, Kovács Bence páros bizonyult jobbnak a Viszuger Zoltán, Zétényi Armand alkotta brigádnál. A leány egyénit Földvári Noémi nyerte, Kovács Kiráé lett az ezüst-, Hollósi Dorkáé pedig a bronzérem. A Földvári Noémi, Hollósi Dorka összetételű társaságé lett a dicsőség a női párosok küzdelmében, vegyes párosban Göde Andrea Teker Tiborral az oldalán harmadik elsőségének örülhetett, akik a Juhászné Ági, Kossa Sándor vezérelte együttest múlták felül a döntőben.

December 21-én, pénteken 18 órától újfent szeretettel várják a pingpongozni vágyókat, a viadalnak ezúttal is a Hétvezér Általános Iskola ad otthont. Felszerelésről a résztvevőknek kell gondoskodni

