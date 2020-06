Ütős kis csapat lehet a MÁV Előre női röplabdagárdája

Elkezdte a MÁV Előre-BERICAP röplabdacsapatának vezetősége a női NB I-ben szereplő együttes keretének megerősítését, három új szerzemény érkezését jelentették be, akik már ellátták kézjegyükkel szerződésüket.

Három hónappal ezelőtt a Budaörs ellen lépett pályára utoljára a MÁV Előre-BERICAP női röplabdacsapata, a koronavírus-járvány azonban átírta a napi munkát és a pontvadászatot is félbeszakította a szövetség. A felnőtt és az utánpótlás-bajnokságok ugyan befejeződtek, azonban a következő szezon tervezése javában zajlik a háttérben.

A csapat már az utóbbi három hetet végig edzette Farkas Mihály vezetőedző dirigálásával, ám ezek a foglalkozások elsősorban technikai jellegűek. Június 17-ig tartanak az edzések, majd elmennek a lányok pihenőre, hogy aztán augusztus 3-án már az alapozással indítsák az idényt.

Ahogy legutóbb Nagy Róbert klubelnök is utalt rá, ahhoz, hogy elérhessék céljukat a rendkívül fiatal átlagéletkorú gárdával feltétlenül szükséges a játékosállomány frissítése tapasztalt, sokat látott játékosokkal.

Úgy tűnik, ezért mindent megtesz a klubvezetés, és Farkas Mihály segítségével több olyan röplabdázó került, illetve kerülhet a kék-fehérek látókörébe, akikkel az Extraligás részvételt is biztosíthatják.

Csatlakozhat a csapathoz a 28 esztendős, 178 centiméter magas Hackl Szilvia, többszörös magyar bajnok és kupagyőztes center, aki ezeket a mérkőzéseket nem a cserepadról nézte végig, hanem aktív részese volt a sikereknek. A korábban a BSE-FCSM, a Gödöllői RC, az MTK Budapest és a TFSE alakulataiban is megfordult röplabdázó utóbbi fővárosi együttesénél ráadásul már dolgozott együtt a jelenlegi fehérvári szakvezetővel. Hackl a félbeszakadt szezonban 14 bajnoki és 3 Magyar Kupa mérkőzésen lépett parkettre a TFSE színeiben, ezeken összesen 29 pontot gyűjtött.

– Régi ismeretség fűz a játékoshoz, 15 évesen Molnár Hajnalka és Gregori Martina mellett kerül hozzám, Dr. Kotsis Attiláné neveltjeként a BSE-hez, ott kezdtünk el először együtt dolgozni – hangsúlyozta a szakvezető.

A 23 éves újvidéki születésű, de Belgrádban élő Iva Durdanovics az utóbbi négy évet az Amerikai Egyesült Államokbeli South Alabama Egyetem gárdájánál töltötte. A 179 cm magas nyitásfogadó ütő új európai kihívásokat keresett, ezért is döntött a Loki mellett. A játékos szerb utánpótlás-válogatott és felnőtt strandröplabda-válogatottsággal is rendelkezik.

– Ő felelt meg a legjobban számunkra. Több ügynökséggel állunk kapcsolatban, akik ajánlottak játékosokat, voltak jelöltek, akikkel felvettük a kapcsolatot, elsősorban azért választottuk, mert azt láttuk az anyagában, hogy az amerikai csapatában négyes ütőként elég gyors labdákkal operált, és a figurákat is rendre ő fejezte be. Jó a technikája, és nyitásfogadásban is remekül helytáll – tudtuk meg.

Ugyancsak nyitásfogadó ütő a 19. évében járó Sebestyén Flóra, aki a Békéscsabai RSE-től érkezik. A 183 cm magas, magyar korosztályos válogatott játékos a jövő nagy reménységei közé tartozik, komoly fegyvertény a leigazolása.

– Az U19-es bajnokságban láttam őt, és mondtam elnökünknek, Nagy Róbertnek, hogy jó lenne vele együtt dolgozni, mert tehetséges játékosnak tartom.

Hat klub versenyzett érte, és végül minket választott. Az sem utolsó, hogy férfi létemre nem tudok olyan erőset ütni, mint ő! Akárcsak Iva Durdanovics, ő ugyancsak szereti a gyors és figuratív játékot, ez által nagyon jól beleilleszkedik majd a mi alapjátékunkba, taktikánkba.

A 2020/21-es játékoskeret még korántsem végleges, a klub tervez még igazolásokat, így a következő napokban, hetekben további bejelentések várhatóak.

– Feladó és centerposztokra várunk még játékosokat. Még egy légiós szerződtetésében gondolkodunk, itt egy török, egy szlovák, illetve egy bolgár játékossal tárgyalunk – tájékoztatta lapunkat Farkas Mihály.