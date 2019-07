Úton Boszniába

Nemzetközi tornán vesz részt a magyar kispályás futballválogatott Bosznia-Hercegovinában.

A fehérvári központú, honi szövetséget évek óta Tibor Dávid vezeti – egyben az európai szövetség elnöke is –, a szövetségi edző pedig a Vidi nevelése, a korábbi, élvonalbeli futballistája, Nagy Lajos. Utóbbi 2016-ban vette át a nemzeti együttes irányítását. A válogatott a 2017-es, brnói Eb-n bronzérmes lett, a tavalyi, kijevi Eb-n a nyolcaddöntőben estek ki a későbbi győztes csehek ellen. A kispályás futballistáknál az idei év fő eseménye az Ausztráliában sorra kerülő világbajnokság, október 1-től 11-ig Perth városa a házigazdája a küzdelmeknek. A magyarok a B-csoportba kerültek a 32 együttest számláló mezőnyben, több válogatott először lép pályára a kispályás futball legrangosabb eseményén. A magyarok csoportjába is került egy ilyen, Szaúd-Arábia újoncként szerepel hazánk, Anglia és Líbia válogatottja társaságában.

– Líbiával két éve, a tunéziai vb-n játszottunk a nyolc közé jutásért, az észak-afrikai­ak a meccs végéig vezettek, a rendes játékidő végén egyenlítettünk, majd a hosszabbítás zárása előtt szereztük meg a győztes gólt, volt is tűz utána, hőzöngtek a játékvezetőnél. Szaúd-Arábia teljesen ismeretlen számunkra, az angolokat ismerjük, erősek, a tavalyi, kijevi Eb-n az elődöntőig meneteltek. Egy angol–magyar foci­meccs – bármilyen válfajáról legyen szó – mindig csemege, ezúttal is az lesz. A célunk egyértelműen a csoportból való továbbjutás, aztán szeretnénk lépésről lépésre haladni. A korábbi években rendre fehérvári, illetve Fejér megyei futballisták alkották a gárda gerincét, ezúttal Horváth Zsolt szereplése biztos, rá továbbra is kulcsemberként számítok – nyilatkozta Nagy Lajos.

A felkészülés jegyében a válogatott a jövő hétvégén, július 13-án és 14-én Boszniában, mégpedig Vitez városában lép pályára nemzetközi tornán. A házigazdákkal korábban soha nem találkoztak, miként a szintén részt vevő albánokkal sem, ellenben a horvátokat jól ismerik a korábbi világversenyekről. Tavaly edzőmeccsen is találkoztak, a mieink megérdemelt győzelmet arattak. Erre készülnek ezúttal is. A válogatottban szereplő játékosok a hazai Szuperligában pallérozódnak, a nyolcfordulós seregszemlét követően kerül sor a döntőre. Hat helyszínen már zárultak a küzdelmek, a gárdák pályára léptek kétszer Budapesten, egyszer Győrben, Debrecenben, Kecskeméten, valamint Balatonszárszón. Két, tóparti településen később következik az aktuá­lis forduló, Balatonfüreden és Siófokon. A bajnok és az ezüstérmes szeptember első hétvégéjén Riminiben szerepelhet a 32 gárdát számláló Bajnokok Ligája döntőjében, egy héttel később szintén az olasz tengerparton, Jesolo mellett a második számú sorozat fináléjában négy magyar klub bizonyíthatja erejét.