Utolsó menetelésére készül Juhász Roland

Szombatról vasárnapra virradó éjjel ért vissza Magyarországra a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapata. A felkészülés érdemi részét a kéthetes spanyolországi edzőtáborban végezte el az OTP Bank Liga második helyén telelő piros-kék együttes, a héten élesít a gárda a szombati, tavaszi rajtra.

Marbellán volt a MOL Fehérvár FC főhadiszállása az idei, téli edzőtáborban, s Joan Carrillo alakulata négy edzőmérkőzést vívott a kéthetes időszak alatt. A svájci másodosztályú Winterthurtól 1-0-s vereséget szenvedett a Vidi, majd a helvét elsőligás FC Sionnal 1-1-es döntetlent játszott. A német Bundesliga II-ben szereplő VfL Bochum 2-0-ra nyert a fehérváriak ellen, majd az ötszörös német bajnok VfB Stuttgart 3-1-re győzte le Juhász Rolandékat.

– Annak ellenére, hogy nem szeretem az edzőtáborokat, ez a két hét most valóban nagyon gyorsan eltelt. Ez nagy részben annak köszönhető, hogy idén is nagyon jó körülményeket biztosított számunkra a klub, és az időjárás is kiváló volt – tekintett vissza az idegenben, kemény munkával töltött hetekre a Vidi csapatkapitánya, Juhász Roland. – Az, hogy mennyire sikerült elvégeznünk azt a munkát, amit szerettünk volna, majd a bajnoki rajt alkalmával kiderül. Összességében azt kijelenthetjük, hogy nagyon sokat dolgoztunk azoknak a hibáknak a kijavításán, melyeket Joan Carrillo szeretett volna orvosolni. Játékosként az a véleményem, hogy jó edzőtáboron vagyunk túl, a szakmai részét pedig majd biztos értékelni fogja a vezetőedző is. Nehéz időszak előtt állunk, hiszen a következő hetekben rendkívül fontos meccsek várnak ránk.

Szombaton 17 órakor a Budapest Honvéd együttesét fogadja a Fehérvár FC, február elsején az Újpesthez, ötödikén a DVSC-hez látogat a Vidi, február 8-án pedig a Mezőkövesd látogat a koronázóvárosba. A nehéz bajnokik után az Újpest FC elleni két Magyar Kupa-találkozó szerepel a programban. Az erőltetett menethez alkalmazkodva igyekezett edzőpartnereket választani a klub Dél-Spanyolországban is.

– Az őszi szezon elején elég sok gólt szereztünk, aztán az év végéhez közeledve egyre kevesebbszer vettük be az ellenfelek kapuját. Az edzőtáborban sokat gyakoroltuk a támadásvezetéseket, azonban a gólok hiányoztak a felkészülési mérkőzéseken. Ettől függetlenül úgy érzem, sikerült támadásban előrébb lépnünk, de még türelmesebbnek kell lennünk, mert sokszor azt érzem, hogy nagyon gyorsan akarjuk befejezni az akcióinkat, emiatt pedig sokszor pontatlanok vagyunk – fogalmazott Juhász Roland, aki arról is mesélt a klub hivatalos honlapján, hogy milyen játékot láthatnak a szurkolók a Viditől.

– Biztos vagyok abban, hogy tavasszal új szemlélet jellemzi majd a csapatot, sokkal támadóbb szellemben szeretnénk focizni, mint ahogy tettük azt az utóbbi időben. Új időszak kezdeteként kell tekintenünk a tavaszi rajtra, a múltat pedig el kell engednünk. Bízom abban, hogy a csapat minden játékosa megfelelő önbizalommal lép majd pályára és a tavasz folyamán kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtunk a bajnokságban és a kupában is. Van olyan erős a keretünk, hogy tavasszal szép eredményeket érjünk el.

A fehérváriak csapatkapitánya különös helyzetben van, hiszen utolsó edzőtáborán van túl, s a Honvéd elleni rangadóval profi pályafutása utolsó nagy menetelésére készül. A 37 éves védő már a szezon előtt jelezte: ez lesz számára az utolsó.

– Korábban nem foglalkoztam ehhez hasonló dolgokkal, de ősszel, amikor Miskolcon játszottunk, akkor bizony hatalmába kerített az a furcsa érzés, hogy profi labdarúgóként nagy valószínűséggel többet már nem játszom a DVTK Stadionban, hiszen tavasszal már csak hazai meccsünk lesz a miskolciak ellen. Nagyon sokan kérdezik, hogy biztos-e, hogy befejezem, és igen, a válaszom az, hogy igen. Ennek ellenére ugyanúgy készülök, mintha nyáron tovább folytatnám. Április környékén biztos felerősödnek majd bennem az érzelmek, ha azzal találom szemben magam, hogy az utolsó hónapom, hetem, majd pedig az utolsó meccsem következik.