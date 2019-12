Utolsó legyőzőjét fogadja a Fradi

A felcsútiak a listavezető otthonába látogatnak az utolsó előtti őszi fordulóban a labdarúgó NB I. 15. fordulójában – igazi rangadót várhatunk a Groupama Arénába gyepén.

Nem táplál jó emlékeket Szerhij Rebrov zöld-fehér legénysége a Puskás Akadémiával szemben, hiszen augusztus utolsó hétvégéjén találkoztak már egymással a felek, s akkor Gyurcsóék háromgólos győzelmet arattak a Pancho Aréna új gyepén (4-1 – a szerk.).

Noha azóta – még akár a szürke-kék bikás energiaital-gyártó cégnek is köze lehet hozzá, nem tudni – szárnyakat kaptak a fővárosiak: tíz mérkőzés óta nem találtak legyőzőre. Gól nélküli döntetlent játszottak a Honvéddal az Új Hidegkuti Nándor Stadionban (0-0); majd a következő fordulóban a Groupama Arénában jutottak túl az Újpesten (1-0); s ezek után mentek vendégségbe a Vidihez Fehérvárra, ahol szintén győztek (1-2). A Mezőkövesdet otthon fogadták, melynek pont­osztozkodás lett a vége – ezzel letudták az élcsapatokat.

A PAFC ennél sokkal kacskaringósabb utat járt be – első három találkozóját elvesztette Hornyák Zsolt gárdája, és úgy nézett ki, hogy a negyediket is el fogják, hiszen a Ferencváros jött látogatóba. Ennek ellenére addig nem látott parádés játékkal – és főleg Urblík duplájának köszönhetően – megszerezte szezonbeli első győzelmét a sárga-kék alakulat. Igaz, nincs 10 meccses veretlenségi szériájuk, legutóbb idegenben győzték le a Mol Fehérvárt (1-3), és leikszeltek a Mezőkövesd Zsóry FC-vel is.

Sokkal nehezebb dolga lehet most a Vál-völgyieknek, mint a szezon eleji összecsapáskor. Már minden csapat belelendült, s megtalálta a saját leghatékonyabb játékstílusát, mely a Ferencvárosnak különösen jól sikerült hazai pályán. Idén nem sok babér termett a magyar csapatoknak a IX. kerületben – mindössze a Mezőkövesd tudott pontot lopni tőlük.

Mindkét csapat motivált lehet – a Fradi megszilárdíthatja a téli szünetre vezető pozícióját, míg a Puskás Akadémia karnyújtásnyira kerülhet a hőn áhított dobogós helyektől.