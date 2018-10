Utolérte a Gárdony-Pázmánd NKK-t a mohácsi vész

Vérmes reményekkel, a bravúrra készülve utazott Mohácsra a Gárdony-Pázmánd NKK női kézilabda csapata az NB I/B 5. fordulójában. Vesztes csata után pont nélkül kellett távozniuk a tópartiaknak.

Mohácsi TE 1888 – Gárdony-Pázmánd NKK 23-16 (14-9)

Mohács, 350 néző, Vezette: Bacs, Váltó

Mohács: Nagy T., Kölcze (kapusok) – Policsek, Szidonya, Rittlinger 1, Dittrich 4/4, Spán 1/1, Ilyés 1, Ladics 2, Hahner 3, Fekete, Rózsa, Grünfelder-Tóth 1, Bozsovics 4, Kónya 3, Berta 3. Vezetőedző: Füzesi Ferenc.

Gárdony: Vártok, Biró (kapusok) – Hrabovszky 1, Kolics, Gyebrovszki 2, Fundák 2, Karsai 5, Müller, Szamoránsky A., Nagy A., Dublinszki 3, Piazza, Nagy Zs. 2, Czuczu, Szűcs 1. Vezetőedző: Pinizsi Zoltán.

Mohácson ki lehet kapni. A baranyaiak már a fordulót megelőzően is ostromolták a dobogót, több nagy csatát sikerrel megvívtak már, azonban a Gárdony-Pázmánd NKK hölgykoszorúja most saját magát verte meg. Legjobb összeállításában utazott a Duna mellé Pinizsi Zoltán együttese, mégis, a csapat játéka inkább hasonlított egy ósdi vízibicikli menetteljesítményére, mint egy gőzhajó robogására.

A védekezéssel nem is volt gond igazán – mindezt mutatja, hogy csak 23 gólt kaptak a gárdonyiak -,de a támadójátékból hiányzott az elképzelés, az ötlet, a szikra. S így nem is robbant be a tópartiak motorja. A lányok nem játszották végig a figurákat, csak járatták a labdát, aztán egyszer csak valaki lövésre vállalkozott. A kihagyott helyzetek, s az eladott labdák után nem rendeződött vissza időben a csapat, így sok gólt kapott lerohanásból. Ezen az estén hiányzott a csapategység, így a gárdonyiaknak még sokat kell dolgozniuk, hogy összeálljon a játékuk. Nem is nagyon riogatták Gyebrovszkiék a Mohács együttesét, csupán háromgólos különbségre tudtak felzárkózni a Fejér megyeiek, mert aztán mindig olyan hibákat vétettek, melyekből vígan élt a házigazda, s újra meglépett. A játék képét, s a gárdonyiak formáját érzékelteti a beszédes statisztika: kettős emberelőnyt sem tudott kihasználni Pinizsi Zoltán lányai, sőt, gólt, gólokat kaptak. A mohácsi vész végül hétgólos fiaskóval zárult (23-16).

A Mohácsi TE 1888 fellépett a tabella harmadik helyére, míg a Gárdony visszacsúszott a kilencedikre.

A másik megyei együttes, a Dunaújvárosi Kohász KA U19 30-28-as vereséget szenvedett a Rinyamenti otthonában.