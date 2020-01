Utánpótláscsapataink közül többen az élmezőnyben vannak

A felnőtt NB I-hez hasonlóan az utánpótlásban is december közepéig tartott az őszi idény, a Mol Fehérvár FC és a Puskás Akadémia FC korosztályos, U19-es, U17-es és U16-os csapatai váltakozó sikerrel zárták a szezont.

Az U19-es kiemelt bajnokságban az ETO FC Győr áll az élen, a Puskás Akadémia FC nyolc csapat közül a 7. helyen fejezte be az őszt: 14 mérkőzést játszottak, 4 győzelem mellett 2 döntetlen és 8 vereség a mérlegük. Több összecsapáson is csupán egy góllal maradtak alul, és ezzel fontos pontokat vesztett Mónos Tamás vezetőedző csapata. Két játékos végzett a házi góllövőlista élén, Komáromi György és Nagy Zalán Barna egyaránt hatszor volt a legeredményesebb.

Ugyanebben a korosztályban a II. osztályban a Paksi FC az első, és itt vitézkedik a Mol Fehérvár FC csapata is, amely a tizenhat csapatos mezőnyben a 4. helyen zárta az idényt. Toldi Gábor vezetőedző tanítványai 15 mérkőzésből kilencen zsebelték be a három pontot, mindössze egy döntetlent játszottak, és öt alkalommal fejezték be vesztesen a kilencven percet. A legtöbb gólt a piros-kékeknél Kojnok Zsolt és Szabó Bálint lőtte, mindketten ötször találtak be.

Az U17-es kiemelt bajnokságot a Budapest Honvéd Magyar Futball Akadémia vezeti 12 pontos előnnyel a Puskás Akadémia FC előtt. A felcsúti gárda 14 meccséből nyolcat megnyert, háromszor játszott döntetlent és kapott ki. A sárga-kékeknél Győri Benjamin 8 találatával az összetett góllövőlista élmezőnyébe tartozik.

Akárcsak az U19-eseknél, az U17-es II. osztályban is 4. a Mol Fehérvár FC együttese. Itt is a Paksi FC vezeti a tabellát, a fehérváriak 7 ponttal vannak tőlük elmaradva. 15 meccsből 9 után örülhetett Disztl Milán vezetőedző, 3-3 mérkőzésen pedig döntetlent játszottak és vereséget szenvedtek. Az éleslövészek között az 5. helyen áll jelenleg Kövesdi Péter, aki 10 góllal terhelte meg az ellenfelek hálóját.

Az U16-os kiemelt bajnokságban a Puskás Akadémia FC a Honvéd mögött a 2. helyen áll, míg Szíjjártó Ármin 7 góljával 3. a legjobb góllövők között.

Az U16-os II. osztályban a Mol Fehérvár FC üldözi az első DVTK-t, kétpontos hátrányban vannak mögöttük, Tóth Tamás pedig 12 góljával 6. a gólvadászok között.

Az U15-ös I. osztályban a Puskás Akadémia FC vezeti a 16 csapatos mezőnyt, a Mol Fehérvár FC a 12. helyen áll.

Az U14-es I. osztályban a PAFC egy ponttal előzi meg a Ferencvárost.