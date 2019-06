Uralták a Balatont

Több helyszínen is az élbolyban végeztek a Fehérvár Cycling Team országúti kerékpárosai.

A Tour de Pelsón, azaz a Balaton körüli országúti viadalon három fehérvári hölgy is dobogóra állhatott. A Balaton Maraton Mini 143 km-es távján a még csak 15 éves Neubauer Eliza toronymagasan volt a leggyorsabb női versenyző, sőt még mindkét nem összesített listáján is harmadikként ért célba. A 200 km-es Balaton Maratonon az első két helyet is elcsípték a Fehérvár Cycling Team kerekesei, Temela Eszter a hajrán győzte le Hideg Nórát, Temela meg is őrizte első helyét a női abszolútban a másodikként beérő Hideg előtt. Sákovics Andrea a 7. helyet szerezte meg.

Legutóbb a szlovákiai Nyitrán az első 5 km-es hegyi befutós szakaszon Szabó Adrienn a 3. helyen volt, Kapott Szonja ötödikként, Péteri Niké hatodikként ért célba. A délutáni 15,5 km-es időfutamon Péteri Niké a 4. leggyorsabb volt, Szabó Adrienn az 5. időt hajtotta, Kapott Szonja egy p eches defektsorozat miatt nem ért célba. A nyitrai verseny 3. szakaszán csak Péteri Niké állt rajthoz. A kritériumon a 4. helyet szerezte meg, mellyel összetettben is a 4. lett.