Újvárosi bravúr Erzsébeten

Az NB III. 21. fordulójában a DPASE értékes győzelmet aratott az ESMTK otthonában, az Iváncsa pedig kénytelen volt egy ponttal megelégedni a Vác ellen. A tartalékos Gárdony Agárdi-Gyógyfürdő az első félidő hajrájáig bírta, majd ellenfele fokozatosan felőrölte.

KÖZÉP csoport

Vác FC (15.)–Iváncsa KSE (3.) 0-0

Vezette: Juhász Dávid

Vác FC: Halasi – Hegedűs Cs., Koval, Tóth B., Kasza – Szenes (Lukács), Sorecz, (Zámbó), Bonivárt), Szalánszki – Sóron, Magos. Vezetőedző: Burzi Attila.

Iváncsa KSE: Ordasi – Madarász, Varga B., Aradi, Fekecs – Csaba D. (Gera), Pribék, Domokos, Vallejos, Cseszneki (Suszter) – Tóth Z. Vezetőedző: Domján Attila.

Bár az Iváncsa KSE a két csapat első idei összecsapását a 2. fordulóban 6-0-ra megnyerte, ezen a mérkőzésen a kapu előtt már határozatlannak bizonyult. A találkozó 37. percében Juhász Dávid játékvezető a reklamáló Domján Attilát kiállította a vendégek kispadjáról.

ESMTK (5.)–DPASE (13.) 2-3 (2-1)

Vezette: Iványi Gábor.

ESMTK: Menczeles – Tóbiás, Túri D., Lipcsei Á., Mogyorósi (Dankó) – Kovács D., Slezák, Soós B., Járvás (Lázár B.), Póti – Szilágyi P. Vezetőedző: Turi Zoltán.

DPASE: Orczi – Barta, Vadász, Hompót, Báló – Dorogi (Tóth Á.), Barna, Varga Zs. – Novák Zs., Kesztyűs M. – Szepessy R. Vezetőedző: Jakab Elek.

Gól: Szilágyi (5.), Turi D. (33.), ill. Novák Zs. (21.), Kesztyűs M. (59.), Szepessy R. (83.).

Az erzsébetiek kezdték jobban a találkozót, és az 5. percben megszerezték a vezetést Szilágyi Péter találatával, 1-0. Nem szegte kedvét a bekapott gól az újvárosiaknak, a 21. percben össze is jött az egyenlítés Novák Zsombor révén, 1-1. Mindössze tíz percig örülhettek azonban, mert Túri Dániel ismételten előnyhöz juttatta a vendéglátókat, 2-1. A térfélcserét követően igyekezett magasabb tempót diktálni a DPASE, melynek eredményeként az 59. percben Kesztyűs Máté talált be a hazaiak kapujába, 2-2. Ezután már a három pont megszerzése ösztönözte a látogatókat, és a 82. percben Szepessy Róbert gólja mindezt valóra is váltotta, 2-3. A hátralévő időben mindent elkövetett az ESMTK, hogy legalább az egyik pontot megmentse, de nagyszerűen őrizte kapuját az újvárosi alakulat, és nagyon értékes győzelmet harcolt ki.

NYUGATI csoport

Gárdony-Agárdi Gy.(14.)–Lipót Pékség SE (3.) 1-4 (1-2)

Vezette: Kovács Tamás.

Gárdony: Nyári (Schener) – Balogh P. (Porvázsnyik), Mód, Szabó B., Koronczi, Király – Kercsó, Balogh B., Balogh Á., Cziklin – Tóth. T. Vezetőedző: Balogh Zsolt.

Lipót Pékség SE: Papp – Simita, Kovalovszki, Zámbó, Sváb – Füredi (Nagy O.), Tóth L., Farkas D. (Molnár M.), Varga (Kiszely) – Szabó L. (Kapa), Kószás (Schillinger). Vezetőedző: Varga Péter.

Gól: Tóth T. (25.), ill. Kószás K. (41., 43.), Szabó L. (81.), Kiszely (88.).

A koronavírus, betegségek, sérülések és eltiltások miatt nem a legjobb előjelekkel várták a mérkőzést a vendéglátók. A 25. percben Balogh Patrik indítása után Tóth Tibor vette be a kaput, 1–0. A 41. percben labdavesztés után Kószás Krisztián üresen vihette kapura a labdát a jobb oldalon, Schener Bálint lábai között lőtt a hálóba, 1–1. A 43. percben egy, a felső lécről kipattanó labdát Kószás fejelt a kapuba, 1–2. A 80. percben az alapvonalról visszagurított labdát Szabó Lukas 5 méterről rúgta a kapuba, 1–3. A 88. percben Kiszely Dominik használta ki a hazaiak védelmi hibáját, és gurított a hálóba, 1-4.

Bicskei TC (9.)–Nagyatádi FC (20.) 3-0

A Bicskei TC együttese a múlt vasárnap a Tatabánya SC elleni találkozóval befejezte az őszi idényt, mivel soros ellenfele, a Nagyatádi FC lemondta a mérkőzést a koronavírusra való hivatkozással. Így a meccs 3 pontját 3-0-as gólkülönbséggel a bicskeiek kapták. KA

Közép csoport

1. Kecskemérti TE 21 16 2 3 54 – 16 50 2. FC Dabas 21 12 8 1 39 -14 44 3. Iváncsa KSE 20 12 6 2 37- 14 42 4. FTC II. 21 12 6 3 37 -16 42 5. ESMTK 21 9 8 4 36 – 26 35 6. Honvéd II. 21 10 4 7 33 – 31 34 7. Kozármisleny 21 9 5 7 37 – 34 32 8. Taksony SE 21 8 6 7 37 – 31 30 9. Paksi FC II. 21 8 6 7 34 – 32 30 10. Dabas-Gyón FC 21 8 4 9 25 – 24 28 11. Újpest FC II. 20 7 7 6 35 – 30 28 12. Monor 21 7 6 8 33 – 33 27 13. Dunaújváros 21 8 2 11 33 – 32 26 14. Körösladány 21 6 7 8 31 – 31 25 15. Vác FC 21 6 7 8 29 – 31 25 16. Hódmezőv. 21 7 2 12 27 – 41 23 17. Rákosmente FC 21 5 4 12 20 – 33 19 18. Szekszárdi UFC 21 5 4 12 20 – 36 19 19. Szegedi VSE 21 3 4 14 16 – 51 13 20. Majosi SE 21 0 4 17 12 – 69 4

Nyugati csoport