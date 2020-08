Újváros jutott a négy közé

A BENU női vízilabda Magyar Kupa utolsó csoportmeccsét játszotta a DUE-MAARSK csapata a BVSC-Zugló ellen, győzelmével pedig biztosan jutott a sorozat négyes döntőjébe.

DUE-Maarsk Graphics –BVSC-Zugló 13-8 (4-4, 2-1, 4-3, 3-0)

V: Várkonyi, Kovács S.

DUE: Magyari – Szilágyi 3, Gurisatti 5 (1), Horváth G., Mahieu, Garda 3, Ziegler. Csere: Sajben (kapus), Szabó N., Szellák 1, Brezovszki 1. Edző: Mihók Attila

BVSC: Tóth E. – Mészáros-Farkas 1, Takács O., Farkas T. 1, Leimeter 3, Kele, Gémes. Csere: Koncz 1, Gyöngyössy 2, Alaksza, Gasparics. Vezetőedző: Petrovics Mátyás

Azt már a találkozó előtt tudtuk, hogy a döntetlen is elég ahhoz, hogy a négyes döntőbe kerüljenek Mihók Attila tanítványai. Az első két negyedben próbált ellenfelére tapadni a BVSC, ám ez a két játékrész jobbára Gurisatti Grétáról szólt, aki akcióból és büntetőből is betalált, és nehezen tudták tartani a kék sapkások. Más kérdés, hogy az utolsó negyedre felnőttek hozzá társai is, dacára annak, hogy a szünetet követően szorossá vált a csata. Ekkor megrázta magát Petrovics Mátyás csapata, kis híján ledolgozta hátrányát, ám Garda Krisztina a legjobbkor lőtte ki a bal alsót, és innentől már nem volt vitás a meccs kimenetele és a továbbjutó.