Újra versenybe szállt az aranyért a MOL Vidi FC

A szezon rangadójával zárult az OTP Bank Liga labdarúgó NB I őszi időszaka. A 18. fordulóban sorsdöntő derbin fogadta a listavezető Ferencvárost a közvetlen üldöző MOL Vidi FC.

Még egy utolsó nagy roham. A rettentő intenzív őszi idény zárásaként a fehérváriak – lehet, hogy nagy szavak, de – talán a bajnoki címért futottak ki a MOL Aréna Sóstó gyepére. Pontosabban azért kellett harcolnia a Vidinek, hogy ne kerüljön tetemes hátrányba a Fradival szemben.

Ünnepi volt a hangulat a Csíkvári úton az összecsapás előtt. A csípős hideget forró teával ellensúlyozhatta a stadionhoz érkező szurkoló, a kerengőn tűzforgatók hozhatták lázba a lelátó népét, míg a csapatok kivonulása előtt karácsonyi dallamok emlékeztettek a békesség, a szeretet közelgő ünnepére.

A Himnusz dallamai után Spányi Antal megyéspüspök a kezdőkörben áldotta meg a fehérváriak új otthonát.

Marko Nikolics azonban már nem akart kíméletes lenni a Fradival szemben. Több helyen is változtatott a korábban megszokott kezdőn, Fiola, Huszti és Marko Scsepovics is a padra szorult, a speciális „norvégmintás” mezbe bújt hazaiak mozgékony, a dominanciát szem előtt tartó összetételben ugrott a Ferencvárosnak. Tartotta is a labdát a Vidi az első perecekben, a vendégek kontrákkal próbáltak megindulni, de a nagy lendülettel mozgó fehérváriak rendre megállították a zöldeket. Ideges hangulatú volt a találkozó, az első tíz percben kétszer is lökdösődtek a játékosok két keményebb Vidi-belépő után, s a kedélyeket Erdős játékvezető ténykedése méginkább borzolta. Agresszívan futballozott a Vidi, beszorította ellenfelét a saját kapuja elé, Anel Hadzic a 15. percben pedig egy 22 méteres lövéssel a jobb kapufát találta telibe. Tetszetősen szövögette támadásait a piros-kék egylet, feltolta vonalait, és sok labdát szerzett. Egy ilyenből indult akció végén Milanov 19 méteres lövését védte a bal sarok előtt Dibusz.

A 25. perctől kiszabadult a szorításból a Fradi, s hamarosan veszélyeztetett is. Röviden szabadítottak fel a védők Leandro lövése után, Lanzafame 5 méteres lövését pedig Kovácsik védte reflexből. A fehérvári kapusnak kellett résen lennie a 29. percben is, mikor Petrjak alapvonalról visszagurított labdájára vetődött rá, mielőtt ferencvárosi csatárhoz kerülhetett volna. Aztán a 30. percben kardjába dőlt a Fradi. Járatták a labdát a hazaiak a jobb oldalon, Pátkai Máté aztán remekül adott középre, Armin Hodzic pedig 4 méterről a bal sarokba helyezte, 1-0. Nem volt benne a Vidi játékában, hogy gólt kap, pedig a 37. percben egyenlített a Ferencváros. Egy eladott labdából Petrjak iramodott meg, majd megverve védőjét az ötös sarkának közeléből átemelte a lasztit Kovácsik felett, a keresztlécről pattant a játékszer a vonal mögé. Varga Roland biztosítani akart, s a menteni igyekvő Vinícius fejbe rúgta a kapuban, a csatár elvesztette eszméletét, de néhány percnyi ápolás után visszatért a pályára, ahol már 1-1 volt az állás. Továbbra is a hazaiak domináltak, jól tették a labdát a tizenhatos előtt, végül Hadzic jutott lövéshez, 25 méterről tüzelt, s jobblábas lökete alig néhány centivel kerülte el a jobb kapufát.

Fordulás után mezőnyben gyűrték egymást a felek, azonban ekkor már mintha a Ferencváros játszott volna élesebben. A kapuk sokáig nem forogtak veszélyben, a félidő derekán pedig Kovács István tehetett volna ellene, de egy szöglet után 18 méterről csúnyán a kapu fölé lőtt. Marko Nikolics belenyúlt a meccsbe, Milanov helyett Marko Scsepovicsot küldte pályára, s milyen jól tette, hiszen a szerb csatár három perccel később betalált. Parádés labdát kapott Kovácstól, egy igazítás után pedig középről, 14 méterről lőtt a kimozduló Dibusz fölött a kapu közepébe, 2-1.

A vezető találat után ismét a Vidi kerekedett felül játékban is, azonban egy apró kihagyás nyomán Lanzfame perdített mellé a kapu torkából. A Ferencváros nem nyugodott bele, hogy pont nélkül maradhat, Petrjak emelése után Juhász szabadított fel fontos pillanatban. A hosszabbítás perceiben is nyomott a Ferencváros, de Kovácsik Ádámon már nem fogott ki. A Vidi győzelmével 5 pontra csökkentette hátrányát a az FTC-vel szemben.

Jegyzőkönyv

MOL Vidi FC–Ferencváros 2-1 (1-1)

Székesfehérvár, MOL Aréna Sóstó, 6442 néző. Vezette: Erdős József

MOL Vidi FC: Kovácsik – Nego, Juhász, Vinícius, Stopira – Nikolov, Hadzic, Pátkai – Kovács (Berecz, 90+3.), Milanov (M. Scsepovics, 64.) – Hodzic (Huszti, 87.). Vezetőedző: Marko Nikolics.

FTC: Dibusz – Lovrencsics G. (Csernik, 15.), Blazic, Otigba, Heister – Gorriaran, Sigér, Leandro (Finnbogasson, 81.) – Varga R. (Bőle, 45+4.), Lanzafame, Petrjak. Vezetőedző: Szerhij Rebrov.

Gól: A. Hodzic (30.), M. Scsepovics (67.) illetve Petrjak (37.)

Sárga lap: Kovács I. (9.), Hadzic (16.), Milanov (63.) illetve Leandro (53.), Bőle (63.)

