Újra szurkolók előtt a Volán!

A Hydro Fehérvár AV19 új szponzorokkal a háta mögött vág neki az új idény kihívásainak. A hazai közönségnek csütörtökön és pénteken mutatkozik be Kevin Constantine együttese, ifj. Ocskay Gáborra emlékezve emlékmérkőzésekkel hangol a csapat a jövő héten rajtoló ICEHL-re.

A fehérvári hokiszurkolók már nyár elején vágták a centit az új idény kezdéséig. Ez a dátum egyre közelebb van, hiszen jövő pénteken a Villach ellen, a Raktár utcában lép jégre a Hydro Fehérvár AV19. A kék-fehér publikumnak ugyanakkor már előbb bemutatkozhat a gárda, hiszen a hagyományos ifj. Ocskay Gábor emléktorna helyett emlékmérkőzésekre kerül sor a hét végén. A gárdában vannak új arcok, ugyanakkor nemcsak a csapat, hanem a szponzorációs háttérben is történtek változások, a klub mellé állt a Central Bau, illetve kiemelt partnerként az Erste Bank is.

– Szerencsére sikerült gazdaságilag abszolválni a tavalyi évet. – nyilatkozta lapunknak a Fehérvár AV19 SC elnöke, Gál Péter Pál, aki kitért az új szponzorációs megállapodásokra. – Először is óriási köszönettel tartozunk minden egyes támogatónknak, akik eddig is mellettünk álltak és külön köszönjük azoknak is, akik ebben a pandémia által megnehezített helyzetben úgy döntöttek, hogy támogatják a fehérvári hokit. Ez óriási öröm számomra, hogy megszólíthatunk olyan új vállalkozásokat – jelen esetben Magyarország egyik vezető bankját –, amely úgy döntött, hogy támogatóként a klub mellé áll. Szükségünk is van rá, hiszen magukat a sportszervezeteket is a megviselte a pandémia. A tavalyi idényt le tudtuk zárni, de mindig szükség van újabb együttműködésekre a továbblépéshez, hogy a megfelelő anyagi források ehhez biztosítva legyenek. Óriási öröm és nagy megtiszteltetés, hogy új partnereink vannak.

A fehérvári klubnál a szponzorokkal együttműködve próbálnak olyan partnerségi kapcsolatokat kiépíteni, amely nem csupán a klasszikus támogatást foglalja magába.

– Ma, a 21. században egy szponzori megállapodás már nem abból áll, hogy kirakunk egy fotót, felfestjük a jégre a cég nevét, vagy felrakjuk a logót a mezre. Jó ideje abban gondolkodunk, hogy elsősorban a kiemelt partnereinkkel keressük annak a lehetőséget, hogy közösségi aktivitásokban is együtt vegyünk részt. Nagyon szívesen megyünk el a támogatóink telephelyére, központjába, szívesen látjuk itt őket a dolgozóikkal és a családjaikkal együtt. Azt szeretnénk sugározni, hogy a klub, a csapat és a szponzor összetartozik.Míg a klub menedzsmentje a stabil háttéren dolgozik, addig a csapat gőzerővel készül a bajnoki rajtra. Az ICEHL-idény kezdéséig még van egy kis idő, de a Volán szurkolóknak nem kell már nélkülözniük kedvenceiket, hiszen a héten csütörtökön és pénteken ifj. Ocskay Gábor emlékére mérkőzéseket rendeznek a Raktár utcában. Először az Érsekújvár, majd másnap a Gyergyó érkezik.

– Nagyon várom, hogy végre hazai pályán nézők előtt léphessen jégre a csapat, amelyik a tavalyi szezonhoz képest némi átalakuláson esett át. Minden kedves szurkolónk és szponzorunk láthat majd új arcokat, így mindenkit arra bíztatok, hogy jöjjön ki a mérkőzésekre a hatályos jogszabályok betartása mellett (védettségi igazolvány, illetve 18 év alatt védett kísérővel). Hiszünk abban, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára ez az idény már végig nyitott lesz és tudnak mérkőzésekre járni, mi így készülünk. Egy szezon bőven elég volt zárt kapuk mögött, a sport a szurkolókkal az igazi.

Csütörtökön és pénteken is 19.15-kor kezdődnek majd a találkozók az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban.