Újra ötöt ütött a Volán, a ligaújonc is két vállon a Raktár utcában

A pénteki, Villach ellen elért győzelem után ismét hazai pályán lépett jégre a Hydro Fehérvár AV19 az ICEHL-ben. Az ellenfél ezúttal a szintén sikerrel rajtoló ligaújonc, a HC Pustertal Wölfe volt.

A dél-tiroli gárda friss csatlakozó az osztrák központú ligában. A második olasz csapatként induló Pusteria győzelemmel mutatkozott be a riválisoknak, hiszen idegenben a Bratislava Capitalst verték 3-2-re. Egy ismerős arcot is láthattak a fehérvári szurkolók a túloldalon, hiszen a három évet kék-fehér színekben lehúzó Michael Caruso már a vendégeket erősíti. Ami a Volán összeállítását illeti, Kevin Constantine nem változtatott a sorok összeállításán, a kapuban viszont ezúttal Kornakker Dániel kezdett. Vendég mezőnyfölénnyel, de hazai helyzetekkel kezdődött a találkozó, előbb Terbócs, majd Kuralt lövését kellett védenie Shollnak. Nem kellett sokáig várni az első fehérvári gólra, kicsivel több mint öt perc elteltével egy lendületes támadás végén Erdély kicselezve a kapust juttatta hálóba a pakkot, 1-0. Pár minutummal később ismét villant az Erdély-Bartalis-Petan trió, de az első gól szerzője ezúttal a kapusba lőtt. Később Atkinson védő létére csinált bolondot néhány vendég játékosból, a fehérvári védő passzából Campbell eresztett el egy sistergőst, de Sholl mamuttal hárított.

A játékrész további részében sem változott a játék képe, a Fehérvár ismét jól játszott, a hazai fölényt jól mutatja a 20-6-os kapura lövési mutató is. Pustéria helyzeteivel kezdődött a középső harmad, Hanna, majd Hasler próbálkozhatott, de Kornakker a helyén volt. A túloldalon a Hydro Fehérvár AV19 is veszélyeztetett, Mihály, Petan, majd Erdély próbálkozását hárította a vendégek kapusa. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a játék, a vendégektől Hofer került helyzetbe, de Kornakker magabiztosan tette a dolgát. A játékrész derekán emberelőnybe került a Volán, jól is forgattak Háriék, de a gól nem született, majd egyenlő létszámnál ismét beszorította ellenfelét a Bartalis vezette második sor, a fekvő Shollon nem sikerült áttuszkolni a korongot.

A sok kihagyott hazai helyzet megbosszulta magát, négy perccel a harmad vége előtt Johan Harju talált be a kapuba, 1-1. A vendégek erőre kaptak, de Kornakkernek köszönhetően döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok. A záróetap elején emberelőnybe került a Fehérvár, be is szorult a Wölfe, a fór lejárta előtt néhány másodperccel megszületett az újabb hazai gól, Petan középre tette a korongot Terbócsnak, aki kapásból kilőtte a felső sarkot. Bár a játékvezetők videózták az esetet, végül megadták a találatot, 2-1.

Nem sokkal később megvillant a veterán Sarauer vezette negyedik sor is, Mihály passzából az első ICEHL találatát jegyző Rétfalvi Kristóf volt eredményes, 3-1. Bár ezt a szituációt is visszanézték a bírók, de az ítélet nem változott, kétgólos hazai előnnyel folytatták a csapatok. Tíz perccel a vége előtt Sarauer ülhetett ki két percre a büntetőpadra, majd egy késleltetett kiállítás alatt betalált a Pusteria, Hanna lőtte ki a felső sarkot, 3-2. Emberelőnyben folytathatták a vendégek, de gólt a Volán szerzett, méghozzá gyönyörű egyéni akciót követően. Atkinson lódult meg egy szerzett koronggal, a hátvéd nem is lassított a kapuig, ahol Shall lábai között helyezett szépen a kapuba, 4-2. Az utolsó percekre levitte kapusát az olasz gárda, de a fehérváriak hősiesen védekezve tartották az eredményt, sőt Fournier egy üres kapus góllal biztosította be a hazai győzelmet, 5-2. A Hydro Fehérvár AV19 két forduló után hibátlan mérleggel áll az ICEHL-ben.

Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe 5-2 (1-0, 0-1, 4-1)

Székesfehérvár, 1412 néző, Vezette: M. Bulovec, Riecken, (Nagy A., Zgonc)

AV19: Kornakker – Atkinson 1, Nilsson (2), Magosi, Hári, Kuralt, – Horváth M., Campbell, Erdély 1(1), Bartalis (1), Petan (2), – Fournier 1, Szabó D., Shaw, Jacobs, Terbócs 1, – Szabó B., Rétfalvi 1, Sarauer, Mihály (1). Vezetőedző: Kevin Constantine

Wölfe: Sholl – Hanna 1, Willcox, Bardaro (1), Harju 1 (1), Ikonen, – Caruso (1), Kristensen, Stukel, Hannoun, Budish, – Glira, Hofer, Traversa, Andergassen, Deluca, – Baumgartner, De Lorenzo, Mantinger, Berger, Hasler. Vezetőedző: Luciano Basile

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Gól – emberelőnyből: 4/1, ill. 3/1

Kapura lövések: 34-24