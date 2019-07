Újra nyeregben Kovács Bálint

Ott lesz Schleizben, az IDM Suzuki Cup németországi állomásán a fehérvári motoros.

A belgiumi Zolderben megrendezett fordulóban már megmutatta, mire képes Kovács Bálint, miután nemcsak, hogy övé lett a pole pozíció, de a versenyben futott leggyorsabb köridő is a székesfehérvári tehetség nevéhez fűződött. A H-Moto Team pilótája ezzel át is vette a vezetést a német gyorsaságimotoros-bajnokság IDM Suzuki Cup névre keresztelt betétfutamában.

– A sorozat talán legnehezebb pályája következik, és az itteni jó szerepléshez bizony szerencse is kell – mondta Kovács. – Félig-meddig utcán versenyzünk, amely közútként is funkcionál. Tavaly egész jól mentem itt, mind a kétszer második lettem, annak ellenére, hogy akkor jártam Schleizben először. Idén már nem elégednék meg a dobogó második fokával, ha továbbra is a bajnoki címért szeretnék küzdeni, akkor mindenképpen nyernem kellene ezen a hétvégén.

