Újra nemzetközi porondon az Alba Fehérvár KC

Székesfehérvár Szűk négy év után lép ismét a nemzetközi hadszíntérre az Alba Fehérvár KC női kézilabdacsapata. Októberben a megreformált EHF-Európa-ligában indulnak a fehérvári lányok.

A 2000-es évektől bő másfél évtizeden át meghatározó szerepet töltött be a fehérvári női kézilabda az európai porondon. A korábban Cerbona, majd Cornexi, később Alcoa FKC néven futó együttes a második számú európai sorozatnak volt állandó szereplője, sőt, 2005-ben története legnagyobb sikerét érte el a klub az EHF-kupa megnyerésével, sőt, kétszer az elődöntőig meneteltek a fehérváriak. Akkor még más volt a klubtorna le­bonyolítási rendszere, mint az utóbbi években – nem volt csoportkör –, az egyenes ki­esés terhe mellett lépdelhetett előre a trófeára vágyó hölgykoszorú. Aztán változott az EHF-kupa menete, most pedig a neve is. Októbertől az EHF Európa-liga versenyezteti meg azon élklubokat, melyek nem nyertek BL-indulási lehetőséget. Az

Alba FKC a vírus miatt lefújt pontvadászatban nem állt olyan helyen, ami nemzetközi indulást ért volna, de nem is a mostani eredménysort vették figyelembe akkor, amikor az EHF döntött a résztvevő csapatokról.



A legutóbbi, érvényes eredménnyel befejeződött bajnokságban a hetedik helyen végzett az Alba, s mivel az Érd visszalépett a nemzetközi szerepléstől, valamint országonként a fix helyek mellett egy csapat számára szabad­kártyára pályázhattak a nemzeti szövetségek, a fehérváriak lehetőséget kaptak az indulásra.



– Az eredeti kiírás alapján a Köfém csarnok alkalmatlan lett volna nemzetközi összecsapás rendezésére, a legutolsó információink alapján azonban a selejtezők lebonyolítására alkalmas lehet a csarnok, a csoportkörre azonban már nem – fogalmazott az Alba FKC elnöke, Balássi Imre. – Három csarnok jöhet szóba, mint ideiglenes helyszín: Veszprém, Érd és Siófok. Fel is vettük a kapcsolatot a létesítményekkel, a bérleti díjak, a csarnokok leterheltsége, az aktuális ellenfél döntheti el, hogy hol játszunk, ha csoportkörbe jutunk.

A klub költségvetése számára persze teher az Euró­pa-liga-indulás, de a játékosok számára mindenképp plusz motivációs tényező, hogy visszakerülünk az euró­pai vérkeringésbe. Pozitív hatásai lehetnek a szereplésnek, az utánpótlás-válogatott kerettagsággal bíró játékosainknak pedig remek lehetőség lesz a tapasztalatszerzésre. A magyar kézilabda és a klub érdekeit szem előtt tartva be kellett vállalnunk az esetleges pluszterheket is.



A lebonyolítás rendje eredetileg három, oda-visszavágós selejtezőkörből, négyszer négycsapatos csoportkörből, majd negyeddöntőkből és Final Fourból állt. Azonban a kevesebb nevezés miatt csak két selejtezőkört rendeznek, az Alba FKC pedig már a nyitányon harcba száll. A magyar csapatok közül a Vác és a Debrecen az így második körré avanzsált szakaszban kapcsolódik be, míg a Siófok – a dán Herning-Ikast, a román Minaur Baia Mare és az orosz Lada mellett – a négy garantált csoportkörös csapat egyike lesz.



A selejtezőkör sorsolását július 28-án tartják Bécsben, a fehérváriak a rajton összefuthatnak akár a Hypo Niederösterreich (AUT), a WAT Atzgersdorf (AUT), a Paris 92 (FRA), a Thüringer HC (GER), a Molde HK Elite (NOR), a Tertnes Bergen (NOR), a HC Dunarea Braila (ROU), a Kuban Krasnodar (RUS), az LC Brühl Handball (SUI), a Iuventa Michalovce (SVK) és a Lugi Handboll (SWE) együtteseivel.



A mérkőzéseket az október 10–11-i és 17–18-i hétvégéken bonyolítják, azaz 44 hónap elteltével lesz újra európai kupameccs Székesfehérváron.