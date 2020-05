Újra mozgásban a Family Tree

A koronavírus-járvány miatti korlátozások ideje alatt is edzettek a Family Tree Triatlon Sportegyesület sportolói, így a versenyzők két hét alatt elérték azt a formát, melyet a normál kerékvágás időszakában birtokoltak.

Janota Zoltán hol a nyakába kapja az egyesület legkisebb sportolóit, hol fákat öleltet velük a Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ területén, azonban a szorgos munkát is megköveteli. A vírushelyzet ugyan változást hozott a Family Tree életébe is, de nem törte meg a klubot.

– Azért vagyunk egyediek a sok fehérvári sportegyesület között, mert a klasszikus értékekben hiszünk: rend, fegyelem, figyelem, tisztelet, csapatmunka, család, szeretet. Nálunk a legkisebbtől a szülőkig mindenki egy időben, egy helyen edz, heti 2–4 alkalommal.

Jól működő rendszert alakítottunk ki, talán ez is a sikerünk kulcsa. Aztán jött a vírusos helyzet, és a rendünket újra kellett értelmezni – fogalmazott Janota Zoltán, az egyesület alapítója. – Az értékrendünket, a változást és a változtatást szem előtt tartva azt gondolom, hogy nagyon jó eredménnyel zártunk, hiszen nem az volt a cél, hogy világbajnokokat neveljünk, hanem, hogy a rendszerességet a gyerekek és a csapat életében továbbra is fenntartsuk. Online üzemmódba kapcsoltunk, ami azt jelentette, hogy nemcsak írásban küldtük el az edzésterveket, hanem azokhoz videós anyagokat is csináltunk.

Két hete tréningeznek együtt a tagok, az első napok a visszarázódás időszaka volt, ekkor a rendre, a fegyelemre és a technikára helyezték a fő hangsúlyt.

– A változás nyilván a minicsoportunknál a leglátványosabb, most a második hét végére ott tartunk, ahol abbahagytuk. Újra lehet látni az oroszlánkarmokat, éhesek már a srácok a versenyekre, és amíg azok váratnak magukra, mi sem tétlenkedünk: edzünk rendíthetetlenül és házi versenyeket is tartunk majd.

Janota Zoltán szerint hiába nem akarnak élsportolókat nevelni, hiányzik számukra a versenyek tüzelte motiváció.

– A szó szigorú értelmében véve is amatőr sportolókat képzünk, mégis valamit nagyon jól csinálhattunk az elmúlt években, mert Fejér megye legjobb triatloncsapata lettünk, országosan pedig a tizenkettedik helyen végeztünk. Az edzések utáni elégedett arcok, az egyéni fejlődések is büszkévé tesznek minket, de jó érzés, hogy az eredmények is fémjelzik a munkánkat.

Ugyan még csupán futnak a triatlonosok, a még meg nem nyitott uszodák miatt úszni nem tudnak, igyekeznek életben tartani a sportolókban a versenyszellemet.

– Ha sikerül elérnünk, hogy a gyerek szemében az a kis szikra – az „őrületen” kívül – meggyulladjon, akkor én edzőként elértem a célomat, és azt mondhatom, hogy hosszú távon a gyerek is. Innentől kezdve a versenyszellem adott! Képesség és korosztály szerint alkotunk csapatokat, úgy, hogy külön figyelmet fordítunk az egyéni fejlődésre és tehetséggondozásra. Most már újra együtt futunk itt, a biciklizésre pedig majd a nyári táboraink alkalmával fektetünk nagyobb hangsúlyt.